Un vecino con síndrome de Diógenes llena de basura su chalet y crea un problema de salud pública en Mazarrón: "Lo peor son las ratas"

Lavadoras, colchones, muebles, cajas, palés, televisores rotos… Acumula basura desde hace más de 6 años, pero la situación se complicó aún más durante la pandemia. Al principio apilaba enseres dentro de su casa, un chalet en el Puerto de Mazarrón, Murcia. Pero cuando el interior ya estaba repleto comenzó a llenar el patio de la vivienda. Ahí comenzaron los problemas con los vecinos. La basura se ve desde la calle, supera el muro de la vivienda.

“La basura está por todos sitios. Hay ratas, muchísimos mosquitos en verano, imposible salir a la piscina porque te comen los insectos. También tenemos cucarachas, pero lo peor son las ratas”, lamenta Bea, una vecina que está harta de tener que soportar esta situación.

El dueño de la vivienda es profesor de informática en un instituto. Los vecinos han hablado con él en muchas ocasiones, pero no encuentran una solución. La peor parte se la lleva Isabel, vive justo al lado de la casa que rebosa basura. “Yo me llevaba muy bien con él, pero he terminado por no hablarle porque cree que le queremos hacer daño y yo no quiero hacerle daño, lo que quiero es que se cure porque está muy enfermo. Para entrar a su casa tiene que ir trepando por la montaña de basura que hay en todo el jardín”. También han intentado mediar con su familia, sin éxito. “Su mujer y sus dos hijos se tuvieron que ir porque si no, asuntos sociales se los quitaban, los niños no pueden vivir así. Ella se fue con los hijos, pero él está ahí”.

Se quejan porque sus casas han perdido valor

Aparte de las molestias que genera tanta basura, los vecinos tienen miedo por si se prende fuego: “Si pasa alguien fumando y tira un cigarrillo puede salir todo ardiendo. Es muy peligroso. Hay muchas casas al lado. Y él sigue acumulando más y más basura”.

El ayuntamiento de Mazarrón es consciente del problema. Le han dado 15 días para que recoja toda la basura. “Se ha abierto un expediente para reclamarle al vecino que limpie la parcela. Si no actúa él pues iremos nosotros al juzgado para que nos autorice a limpiar y luego pasarle la factura. Si no tenemos permiso del propietario tiene que ser el juzgado el que nos permita entrar” explica Ginés Campillo, alcalde de Mazarrón.

Mientras llega la solución definitiva, los vecinos siguen preocupados por la insalubridad que ha generado el dueño de la casa en toda la zona. También se quejan porque las viviendas han perdido valor desde que tienen el problema de la basura. Hay vecinos que han intentado vender su chalet, pero nadie quiere comprarlo.

Si finalmente el vecino no accede a retirar la basura, será el ayuntamiento el que comience con los trámites para limpiar. Confían en que el proceso sea rápido porque se trata de un problema de salud pública, ya que hay ratas en la parcela debido a la acumulación de tantos enseres.

