La vacunación de Norma Duval en el Zendal se hace viral y le acusan de hacer campaña a favor del PP

La vedette Norma Duval publicó el viernes en Instagram el momento de su vacunación contra la enfermedad por el nuevo coronavirus y, desde entonces, no ha dejado de dar que hablar.

El video y las fotos del pinchazo enseguida se hicieron virales. En ellos, Duval aparece luciendo un elegante jersey negro, a juego con su mascarilla, y conversando animadamente con la enfermera que le administra la dosis, a quien le comenta que ya ha pasado el coronavirus.

Tras preguntarle a la sanitaria si será necesaria una segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca, la antigua reina española del legendario Folies Bergère de París comenta a la cámara lo importante que es "que todo el mundo se vacune", agregando que el Hospital Isabel Zendal "es una maravilla".

"Ya veis que es una cosa magnífica vacunarse, porque necesitamos vacunarnos toda la población. Os quiero decir que es una maravilla este hospital porque es increíble cómo va de rápido y que bien está atendido y que magnífico personal. A vacunarse, amigos", explica la vedette, que la semana pasada celebró su 65 cumpleaños.

Críticas

Sin embargo, el video también ha generado bastante polémica a lo largo del fin de semana. Muchas personas han acusado a Duval, a través de las redes sociales, de hacer campaña a favor de Isabel Díaz Ayuso y el PP y de haberse saltado la cola de vacunación.

Al punto que la propia artista se ha visto obligada a colgar un segundo video en Instagram con el que salir al paso de todos esos ataques. "A veces, el odio que corre por las venas produce tanto daño como este virus, que es mortal", explica.

La vedette niega que haya querido hacer campaña y que la gente que defiende esa tesis "está completamente desinformada". "Recibí un sms 48 horas antes de la vacunación en el que se me citaba en el hospital. Ni estoy enchufada ni me salté la cola. Me correspondía recibir la vacuna por edad", asegura.