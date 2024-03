El tuitero @Coronavid19 que arrasó en el confinamiento nos cuenta por qué decidió crear la cuenta

Durante más de un año se mantuvo en el anonimato. Nadie sabía cual era su nombre, quién estaba detrás de una de las cuentas con más seguidores que hablaba sobre la pandemia. Lo hacía en tono de humor.

Se hacía pasar por el propio coronavirus y reaccionaba a a todo lo que ocurría en aquellos meses. Hoy sabemos su nombre, Mario de Diego, y le hemos entrevistado en una Gran Vía madrileña a rebosar de gente. Nada que ver con la Gran Vía de la época del confinamiento.

Mario se escondió detrás del coronavirus, digamos que era su "representante" o su manager. El caso es que este 'falso COVID' empezó a interactuar con sus seguidores, a contarles cómo iba la pandemia.

Cuando el virus aún no había entrado en nuestro país, el presunto coronavirus twitteaba: "Si no he llegado ya a España es por culpa de la RENFE"

Mario estaba preparado para que el ejército de 'haters' que siempre se encuentran agazapados en las redes, le saltaran encima. "Ya sé que publique lo que publique va a haber alguien que va a protestar, que se va a quejar y que me va a insultar", dice. Con el humor, nunca se sabe si alguien se va a sentir molesto. Y más cuando se tratan temas tan delicados y dramáticos como los que nos tocó vivir. Sin embargo, Mario sabía que había una frontera que jamás debía traspasar que era la de las víctimas, los enfermos, jugar con el dolor.

Y lo consiguió porque nos hizo reír y mucho, sin hacer daño a nadie con un tema que dolía. "Yo utilizo el humor en todos los momentos de mi vida, incluso en los peores. El humor no significa que no me tome las cosas en serio. El humor nos ayuda a sobrevivir", explica.

El humor, el cine, la cultura, se convirtieron en una medicina que curaba, no tanto como las vacunas, pero que era igual de necesaria.

"Hemos aprendido menos de lo que yo pensaba"

Antena 3 ha hablado con el psiquiatra Jesús de la Gándara, autor del libro 'Un nuevo mundo viene. Crónicas para no olvidar lo que pasó', para que nos explique si realmente hemos salido mejores, como se decía en su momento. "Yo creo que nos equivocamos, desgraciadamente, incluso, a pesar del optimismo que está implícito en todo ese libro que escribí. Mi opinión actual es que hemos aprendido menos de lo que yo pensaba", dice de la Gándara.

De la Gándara afirma que el peor de los virus es el ser humano, "porque vivimos en un mundo que lo llenamos de inmundicias y, por otra parte, somos incapaces de generar una visión más cosmológica, más ordenada, más elegante de la vida".

Asimismo, insiste en que tras aquel suceso "no hemos aprovechado de verdad la oportunidad que nos dio esta circunstancia para generar un nuevo humanismo, una vida mucho más científica", aunque sí destaca que hemos podido comprobar "la utilidad de la ciencia para salvarnos la vida".

