Noticias de hoy, viernes 8 de agosto de 2025

Consulta las últimas noticias en España hoy, viernes 8 de agosto. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Ángel Granero
Publicado:

El plan de Netanyahu para ocupar Gaza, los incendios en Galicia, la polémica en Jumilla, entre las noticias destacadas de hoy, viernes 8 de agosto de 2025.

Opucpación de Gaza

El Gobierno israelí ha dado luz verde a la propuesta del primer ministro Benjamin Netanyahu para intensificar la operación militar en la Franja de Gaza, incluyendo la ocupación de su capital, Gaza, bajo objetivos como su desmilitarización y el establecimiento de un control de seguridad por parte de Israel.

Tregua en Galicia

Las llamas parecen dar tregua en Galicia. Los medios de extinción han logrado estabilizar o controlar casi todos los incendios forestales que estaban afectando a la comunidad.

Polémica en Jumilla

La reciente decisión del Ayuntamiento de Jumilla ha generado la división entre los vecinosde este pueblo murciano, y ha avivado el debate sobre migración e integración a nivel nacional. Desde el Gobierno ha tachado de "racista" la iniciativa "inconstitucional" mientras que el PP PP pide "responsabilidad" al PSOE y a Vox por "polarizar".

El hueco de la piedra y el presunto responsable

Imagen de archivo de la Guardia Civil

Tres heridos, un de ellos de gravedad, tras un tiroteo en Las Cabezas, Sevilla

abores de extinción del incendio forestal en As Neves

Respiro en Galicia: estabilizados todos los grandes incendios salvo uno en A Fonsagrada

Salvador Illa en el Parlament
Efemérides de hoy 8 de agosto de 2025: ¿Qué pasó el 8 de agosto?

Estrangula, roba un coche con un niño a bordo y huye drogado: caos en Mazarrón

Intenta subastar una piedra del Acueducto de Segovia y el ayuntamiento le denuncia: "Estaba rodando por aquí en medio"

Glenn se llevó la piedra a su casa, según dice, para evitar que se deteriorara.

consulta médica
Agrede a una doctora embarazada de seis meses tras acudir sin cita previa a un centro de salud en Ciudad Real: "Sinvergüenza"

El Colegio de Médicos de Ciudad Real ha condenado el acto y exige sanciones más duras, así como una revisión de urgencia de la normativa actual.

La inmigración impulsa el crecimiento de la población en España hasta los 49,3 millones

"Las llamas estaban en el carril de mi casa", la angustia de Unai al ver cómo el incendio de Tarifa iba a destrozarle la vida

Imagen de archivo de la Guardia Civil

Muere un trabajador tras caer desde una azotea en la localidad sevillana de Gines

