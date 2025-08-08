Noticias de hoy, viernes 8 de agosto de 2025

El plan de Netanyahu para ocupar Gaza, los incendios en Galicia, la polémica en Jumilla, entre las noticias destacadas de hoy, viernes 8 de agosto de 2025.

Opucpación de Gaza

El Gobierno israelí ha dado luz verde a la propuesta del primer ministro Benjamin Netanyahu para intensificar la operación militar en la Franja de Gaza, incluyendo la ocupación de su capital, Gaza, bajo objetivos como su desmilitarización y el establecimiento de un control de seguridad por parte de Israel.

Tregua en Galicia

Las llamas parecen dar tregua en Galicia. Los medios de extinción han logrado estabilizar o controlar casi todos los incendios forestales que estaban afectando a la comunidad.

Polémica en Jumilla

La reciente decisión del Ayuntamiento de Jumilla ha generado la división entre los vecinosde este pueblo murciano, y ha avivado el debate sobre migración e integración a nivel nacional. Desde el Gobierno ha tachado de "racista" la iniciativa "inconstitucional" mientras que el PP PP pide "responsabilidad" al PSOE y a Vox por "polarizar".

