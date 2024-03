¿Qué hemos aprendido de la pandemia cuatro años después? Hablamos con el psiquiatra Jesús de la Gándara

Ya han pasado 4 años desde que aquel 14 de marzo de 2020 cerrásemos la puerta de casa para no abrirla hasta tres meses más tarde. Excepto para aquellos que debían seguir trabajando, debido a que sus puestos eran de primera necesidad, unos 'privilegiados' de entonces. Calles vacías, sin ruidos, sin afecto. Durante tres meses el mundo se paró.

Desde Antena 3 Noticias hemos hablado con el psiquiatra Jesús de la Gándara, autor del libro 'Un nuevo mundo viene. Crónicas para no olvidar lo que pasó', para que nos explique si realmente hemos salido mejores, como se decía en su momento. "Yo creo que nos equivocamos, desgraciadamente, incluso, a pesar del optimismo que está implícito en todo ese libro que escribí. Mi opinión actual es que hemos aprendido menos de lo que yo pensaba", dice de la Gándara.

El psiquiatra afirma que aunque es verdad que "no se han desarrollado esas enfermedades de distancia, de neurosis, de angustia, de hipocondría hacia la vida, hacia los virus y hacia otras personas", tampoco hemos tomado la pandemia como "el gran desafío que podría haber sido para mejorar la humanidad", sino como "una molestia que ha pasado muy deprisa , demasiado deprisa y la velocidad, que de alguna manera nos confunde a todos en esta sociedad, ha imperado".

De la Gándara afirma que el peor de los virus es el ser humano, "porque vivimos en un mundo que lo llenamos de inmundicias y, por otra parte, somos incapaces de generar una visión más cosmológica, más ordenada, más elegante de la vida". Asimismo, insiste en que tras aquel suceso "no hemos aprovechado de verdad la oportunidad que nos dio esta circunstancia para generar un nuevo humanismo, una vida mucho más científica", aunque sí destaca que hemos podido comprobar "la utilidad de la ciencia para salvarnos la vida".

A la pregunta de si para él lo más positivo que se ha sacado de aquellos meses de encierro es la utilidad de la ciencia para salvarnos la vida, el psiquiatra responde que lo más positivo sería "reflexionar lentamente a lo largo de los próximos años y generar un nuevo mundo".

"Un nuevo mundo centrado en una visión mucho más humanista de la vida, también mas científica y mejor compartida. Es decir, que globalicemos un poco estos elementos comunes. Sin embargo, lo que es evidente es que no hemos invertido mucho más en ciencia ni hemos invertido mucho más en generar un nuevo humanismo global que nos una a todos los seres humanos", añade.

Asimismo, de la Gándara cree que si volvemos a vivir una nueva pandemia, podríamos volver a repetir los mismos errores, "aunque también habremos aprendido, al menos una parte de la humanidad, la parte científica, cultural, humanista habrá aprendido mucho más", dice.

"Creo que a eso deberíamos dedicarle más atención y llamar mucho a la advertencia a todos los seres humanos. Si no invertimos mucho más en ciencia, en humanismo, en cultura… pues pasarán otra vez cosas muy malas, pero aún así es evidente que las ciencias nos han salvado la vida. Los seres humanos tienen una forma muy veloz y no me cansaré nunca de repetirlo. Esto debería abrir las puertas a un nuevo mundo mucho más enriquecedor, mucho más justo, mucho más sano y mucho más feliz", concluye.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com