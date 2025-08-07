Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Segovia

Intenta subastar una piedra del Acueducto de Segovia y el ayuntamiento le denuncia: "Estaba rodando por aquí en medio"

Glenn se llevó la piedra a su casa, según dice, para evitar que se deteriorara.

El hueco de la piedra y el presunto responsable

Arranca una piedra del Acueducto de Segovia | Antena 3 Noticias

Publicidad

Glenn es de California, pero lleva 37 años viviendo en Segovia. Ahora, una piedra del Acueducto de Segovia ha sembrado la discordia. Él dice que llevaba tirada en el suelo "durante más o menos tres meses", "la piedra estaba rodando por aquí en medio, turistas tropezando, niños pateándola como si fuera una pelota...". Se la llevó a su casa para evitar su deterioro. Ha intentado subastarla por internet y el ayuntamiento le ha denunciado.

Él asegura que lo ha hecho para denunciar el estado de conservación del monumento, pero esta acción le podría salir muy cara. Tanto el Ayuntamiento de Segovia como la Junta de Castilla y León ya han puesto los hechos bajo conocimiento de la Fiscalía y podría enfrentarse a una sanción de hasta 200.000 euros.

El Ayuntamiento de Segovia contradice la versión de Glenn porque asegura tener una fotografía de alta definición de todas las piedras de este monumento, que es Patrimonio de la Humanidad. Alejandro González, Concejal del Ayuntamiento de Segovia, señala que "la piedra estaba ubicada donde tenía que estar y ha sido removida por alguien y alguien se la ha llevado".

Glenn ya ha devuelto la pieza y se encuentra bajo la custodia de Patrimonio.

El anuncio en internet

El anuncio, difundido a través de redes sociales bajo el reclamo de suponer una "oportunidad única de adquirir una piedra auténtica del Acueducto de Segovia", ofrecía un sillar de granito de 17,3 kilos con unas dimensiones de 25x22x15 centímetros, acompañado de vídeos en los que aparecía cómo la piedra "estaba suelta" y acababa en el suelo. El autor resaltaba que su objetivo era llamar la atención sobre su estado, a la vez que prometía donar el dinero recaudado a una causa elegida por el comprador.

El Ayuntamiento también estudia la posible apertura de un expediente sancionador por vulnerar la ordenanza municipal que prohíbe de manera expresa acciones como tocar, apoyarse o subirse al Acueducto. "Sancionamos recurrentemente estas conductas y vamos a reforzar la señalización con paneles informativos, cuyo diseño ya está hecho y serán instalados en un par de meses", ha señalado el concejal.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

¿Somos conscientes de lo que publicamos de nuestros hijos?, el peligro silencioso del "sharenting"

Joven mirando redes sociales

Publicidad

Sociedad

Estrangula, roba varios coches y huye drogado con un niño a bordo

Estrangula, roba un coche con un niño a bordo y huye drogado: caos en Mazarrón

El hueco de la piedra y el presunto responsable

Intenta subastar una piedra del Acueducto de Segovia y el ayuntamiento le denuncia: "Estaba rodando por aquí en medio"

consulta médica

Agrede a una doctora embarazada de seis meses tras acudir sin cita previa a un centro de salud en Ciudad Real: "Sinvergüenza"

Población en España
Demografía

La inmigración impulsa el crecimiento de la población en España hasta los 49,3 millones

Incendio Tarifa
Incendio Tarifa

"Las llamas estaban en el carril de mi casa", la angustia de Unai al ver cómo el incendio de Tarifa iba a destrozarle la vida

Imagen de archivo de la Guardia Civil
Accidente laboral

Muere un trabajador tras caer desde una azotea en la localidad sevillana de Gines

El accidente eleva a 27 el número de muertes en el trabajo en Sevilla este año, según datos sindicales.

Parque Nacional El Teide
Canarias

Tenerife registra un enjambre microsísmico con 700 pequeños terremotos

El entorno de las Cañadas del Teide registró más de 700 pequeños terremotos la pasada madrugada durante 4 horas.

Negligencia médica

Condenan al Servicio Canario de Salud por una negligencia que provocó la amputación de las 2 piernas a una menor de 2 años

NO PUBLICAR | Ahogamientos

La alerta sobre ahogamientos de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo: "Está siendo un verano catastrófico"

Imagen de archivo de las sirenas de un coche del Cuerpo Nacional de Policía

Un menor intenta agredir sexualmente a una turista tras colarse en su habitación de hotel en Arona, Tenerife

Publicidad