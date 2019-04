Tratan de localizar al exnovio de la joven hallada muerta en Lugo

Los investigadores del crimen de la joven que ha aparecido muerta en el interior de un vehículo en Lugo, con signos de haber sido apuñalada varias veces en un costado, mantienen todas las "hipótesis abiertas", incluido que se trate de un nuevo caso de violencia machista. "Se manejan todas las posibilidades", ha informado el Tribunal Superior de Justicia Galicia, que ha precisado que el juzgado de instrucción número tres de Lugo se ha hecho cargo de las pesquisas.

Al parecer, el vehículo en el que se localizó el cadáver era de un familiar suyo, pero la joven lo utilizaba con frecuencia, según la Policía. Sus familiares más cercanos ya han declarado en comisaría. Ahora los agentes tratan de localizar a su expareja. Las sospechas han aumentado después de que haya sido podido encontrarle en las primerras 24 horas tras el crimen. Se trata de un senegalés con el que la joven rompió hace unos meses.

El cuerpo mostraba signos visibles de haber sido apuñalada varias veces en su costado, según la Policía Nacional. El homicidio se produjo en una zona retirada de Lugo, frecuentada por parejas que buscan la intimidad de la noche. Eso hace pensar a los investigadores que el presunto asesino pudo llegar a la zona junto a ella en el propio coche.

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha señalado que no constan denuncias por parte de la víctima, pero ha informado de que en junio del año pasado sí que, no obstante, "una tercera persona" puso en conocimiento de la Policía Nacional que tenía sospechas de que la mujer, de 24 años, podría estar siendo maltratada.

Los agentes la localizaron, le informaron de este hecho e intentaron corroborarlo, pero ella lo negó. Pese a ello, se hizo el correspondiente atestado. Posteriormente el juzgado de instrucción número tres, el que lleva los casos de violencia de género y este sábado se encuentraba de guardia, intentó citarla para verificar con ella si quería denunciar o no. Ahí ya no fue posible dar con la joven, a pesar de que se intentó en dos ocasiones, y en septiembre de ese año se determinó "paradero desconocido". En octubre se sobreseyó el caso. La joven no presentó denuncia, ha especificado el Tribunal Superior de Justicia de Galicia.