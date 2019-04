Aparece una joven apuñalada dentro de un coche en Lugo

Una joven vecina de Lugo ha aparecido apuñalada en la mañana de este sábado en el interior de un coche que permanecía aparcado en una calle del caso urbano de la ciudad. Según han informado fuentes policiales, fue un particular que paseaba a su perro por la zona quien avisó sobre las 9:15 horas a los servicios de emergencia tras observar el cuerpo en el interior del vehículo.

El cadáver de la joven, que ya ha sido identificada, presenta signos de violencia, por lo que la Policía Nacional ha abierto una investigación para tratar de aclarar los hechos y dar con el autor. Por el momento, las fuerzas de seguridad no descartan ninguna hipótesis, incluida la de que pueda tratarse de un caso de violencia machista.

Este acto violento ha causado gran consternación en la zona. Al parecer, el vehículo en el que se localizó su cadáver era de un familiar suyo, pero la joven lo utilizaba con frecuencia, según la Policía.

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha señalado que no constan denuncias por parte de la víctima, pero ha informado de que en junio del año pasado sí que, no obstante, "una tercera persona" puso en conocimiento de la Policía Nacional que tenía sospechas de que la mujer, de 24 años, podría estar siendo maltratada. Los agentes la localizaron, le informaron de este hecho e intentaron corroborarlo, pero ella lo negó. Pese a ello, se hizo el correspondiente atestado.

Posteriormente el juzgado de instrucción número tres, el que lleva los casos de violencia de género y este sábado se encuentra de guardia, intentó citarla para verificar con ella si quería denunciar o no. Ahí ya no fue posible dar con la joven, a pesar de que se intentó en dos ocasiones, y en septiembre de ese año se determinó "paradero desconocido". En octubre se sobreseyó el caso. La joven no presentó denuncia, ha especificado el Tribunal Superior de Justicia de Galicia.