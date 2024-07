Torreblascopedro, el pueblo de Jaén en el que las familias tienen que enterrar a sus difuntos al no haber enterrador

Entramos en el cementerio de Torreblascopedro pero por mucho que busquemos no vamos a encontrar al enterrador. No lo vamos a encontrar porque esa figura no existe en este pueblo. El Ayuntamiento ha adjudicado una plaza para que un trabajador se encargue del cementerio. Entre sus funciones están la de abrir, cerrar y mantenerlo limpio, pero en ningún caso la de enterrar a un muerto. En el último pleno del Ayuntamiento las declaraciones de su alcalde, Juan María Ruiz, han causado un revuelo en el pueblo: "Esa es la función de la persona que ha sacado la plaza, enterramientos cero. La persona o familiar que avise a quien le de la gana, como si lo quiere enterrar el propio familiar".

Entrevistado por Antena 3 Noticias, el alcalde se reafirma en sus declaraciones "esto es algo que se lleva haciendo en el pueblo toda la vida. Más de 20 años llevo siendo alcalde y siempre ha hecho así", nos cuenta. "Siempre se encarga el seguro", añade.

Sin embargo, el portavoz del Partido Socialista de la localidad, Antonio Palacios, califica de "escandalosas" estas afirmaciones que instan a los familiares a tomar ellos mismos la iniciativa de enterrar a sus difuntos y considera "una desfachatez" las declaraciones del alcalde, quien incluso se ha llegado a ofrecer como enterrador: "como si se muere un familiar y me avisan a mi para que vaya a enterrar".

Quejas entre los vecinos

Los vecinos no dan crédito, están desconcertados. "De toda la vida ha habido aquí enterrador", nos dice una vecina enfadada. En el pueblo no hay otro tema de conversación, algunos vecinos no quieren saber nada de las cámaras pero se murmura sobre el asunto. "Si se muere alguien, yo no sé a quién van a llamar", señala uno de ellos. "Se pretende que me quite el traje del luto y me ponga el del enterrador, no puede ser", cuenta indignado otro vecino. "¿Y si tienes que desenterrar a un muerto para enterrar otro?", se preguntan.

El nuevo trabajador del cementerio

Por el momento, la agrupación socialista de Torreblascopedro continuará exigiendo al ayuntamiento una solución para lo que consideran "un servicio básico para los vecinos". Mientras tanto, nos paseamos por el cementerio de la localidad y todavía no hay ni rastro del nuevo trabajador, y por supuesto, tampoco del enterrador.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com