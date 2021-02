Un tribunal de Países Bajos exige levantar "de inmediato" el toque de queda y las restricciones

Un tribunal de La Haya exigió hoy al Gobierno neerlandés levantar "de inmediato" el toque de queda contra el coronavirus, al considerarlo una violación de "gran alcance" de las libertades ciudadanas.

En una sentencia que confirma una denuncia puesta contra el Gobierno, la Corte explicó que se había utilizado una ley especial que ofrece la opción de imponer el toque de queda "en circunstancias muy urgentes y excepcionales, sin tener que pasar primero por un proceso legislativo".

Lo que dice el Gobierno

Mark Rutte, primer ministro, comunicó hoy a los neerlandeses a respetar el toque de queda para evitar "un grave impacto en la lucha contra el coronavirus", aunque no consiga paralizar en los tribunales la sentencia de hoy que le exige la suspensión inmediata de la restricción por basarse en una ley de emergencia sin cumplir las condiciones.

Mark Rutte advirtió de que la suspensión de la restricción "tendría de inmediato un grave impacto en la lucha contra el coronavirus" y consideró que "el hecho de que el toque de queda no se haya apoyado en la base legal correcta en ese momento, no significa que no sea necesario" para controlar el virus. El Gobierno neerlandés tratará de impugnar la decisión judicial.

El caso de Castilla y León

Elha decidido anular el adelanto del toque de queda en. El Alto Tribunal, suspende el toque de queda adelantado a las 20:00 de la tarde.

Esta medida para frenar los contagios por el coronavirus fue recurrida por el Gobierno que estimaba que el Estado de Alarma solo permite modularlo entre las 22.00 y las 07:00 de la mañana.

Hoy precisamente se cumple un mes de la entrada en vigor de esa medida. Los hosteleros ya han anunciado su intención de interponer demandas.

El auto del Supremo

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Alto Tribunal ha dictado un auto en el que estima la medida cautelar planteada por la Abogacía del Estado contra la decisión del Ejecutivo autonómico, vigente desde el 16 de enero, para adelantar el toque de queda por el coronavirus de las diez de la noche a las ocho de la tarde.

El Gobierno recurrió en enero y solicitó la suspensión cautelar del toque de queda. La Sala dio un plazo de diez días a Castilla y León para que presentara sus alegaciones. Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta, dijo que las alegaciones planteaban que esta medida "es legal" y se ajustaba al decreto del estado de alarma por el coronavirus, que permitía una "modulación" del horario si este se remitía al tiempo nocturno.

Pero el Supremo ha estimado la medida cautelar del Ejecutivo central, suspende el acuerdo de Castilla y León y fija que los limites para el inicio del toque de queda por el coronavirus se sitúan entre las 22:00 y las 00:00 horas; y para su término entre las 5:00 y las 7:00.

"El rango horario es claro y preciso y, desde luego, la interpretación que sostiene la Junta de Castilla y León respecto (... ) la asimilación del significado del verbo "modular" a la acción de "agravar", está muy lejos de ser evidente", explica el Supremo en el auto.