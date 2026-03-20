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Teruel se convierte en refugio aéreo para aviones por la guerra en Oriente Medio

El aeropuerto multiplica llegadas de aviones procedentes de zonas en conflicto y amplía su capacidad operativa.

Aeropuerto de teruel

Teruel se convierte en refugio aéreo por la guerra en Oriente Medio | Antena 3 Noticias

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El aeropuerto de Teruel ha pasado en cuestión de días de recibir uno o dos aviones diarios a prepararse para una llegada masiva de aeronaves. Solo en la jornada de hoy está previsto que aterricen diez aviones, la mayoría procedentes de Qatar y de áreas afectadas por el conflicto en Oriente Medio.

La previsión no se detiene ahí. Para el sábado, se espera la llegada de otros cinco avionrd, lo que confirma un aumento progresivo de la actividad en estas instalaciones, que se han consolidado como un punto de referencia en este contexto.

Un centro clave en Europa

El aeropuerto de Teruel es el mayor centro de estacionamiento de aeronaves del continente. Su capacidad permite albergar hasta 250 aviones de doble pasillo y cerca de 400 de un solo pasillo. En este enclave, las aeronaves no solo permanecen estacionadas, sino que también se someten a tareas de mantenimiento y conservación. La infraestructura ya desempeñó un papel similar durante la pandemia, cuando acogió aviones durante un periodo prolongado.

El traslado no se limita únicamente a aviones. Desde Oriente Medio también están saliendo caballos, que están siendo redistribuidos hacia distintos puntos de Europa.

Aeropuertos que se reinventan

La situación actual también ha puesto el foco en otros aeropuertos españoles que han adaptado su actividad en los últimos años. El aeropuerto de Castellón, que permaneció inactivo durante un periodo prolongado hasta obtener licencia, ya acogió aeronaves tras el inicio de la guerra en Ucrania.

Por su parte, el aeropuerto de Ciudad Real, conocido durante años como el "aeropuerto fantasma", ha tenido diferentes usos, desde alojamiento temporal para inmigrantes hasta la recpción de vuelos privados en la actualidad. En el caso de Lleida, sus instalaciones combinan la actividad aeroportuaria con la formación de pilotos.

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