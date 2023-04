"Tengo que entrar en la cárcel por defenderme de mi maltratador", el testimonio de una víctima de violencia machista

Loredana comenzó la relación con su presunto maltratador a principios de 2017. Pocos meses después ella lo dejó porque ocurrió la primera agresión en su casa.

Días después ambos se encontraron en la calle. Él le pidió hablar las cosas y Loredana accedió. La conversación terminó en discusión y él la agredió nuevamente.

Durante el forcejeo, en el que el hombre le propinó varias patadas, Loredana intentó defenderse. Lo hizo con un cristal con el que le causó cortes en la mejilla a su agresor. "Me dio una patada y caí al suelo. En ese momento me siguió pegando. Le golpeé con el cristal y se le abrió una pequeña rajita", cuenta la joven.

Tras la pelea ambos acudieron a comisaría y se denunciaron mutuamente. En el juicio rápido que tuvieron ninguno de los dos testificó y Loredana decidió retirar la denuncia para evitar más problemas, pero él no.

Le han denegado el indulto

Por estos hechos solicitaron para ella más de dos años de prisión y una indemnización para su exnovio al tratarse de un delito de lesiones. La defensa de Loredana pidió entonces su indulto, y el Juzgado de lo Penal nº2 de Móstoles suspendió la ejecución de la condena, y por tanto su entrada en la cárcel, hasta tramitarse la extinción de la responsabilidad penal por parte del Consejo de Ministros.

Finalmente, la justicia ha denegado esta petición. "Tengo que entrar en la cárcel por defenderme de mi maltratador", explica.

Mientras tanto, el presunto agresor sigue libre. "Está en la calle y yo tendré que cumplir dos años y nueve meses. Si me hubiesen matado hubiese sido ni una menos, pero si me defiendo 'vete a la cárcel que no tienes que hacerlo'. El mensaje que están dando es que no te defiendas porque si te defiendes vas a la cárcel", lamenta la joven.