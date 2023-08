El temor de los vecinos de Portbou por el incendio, ya estabilizado: "Que sea lo que Dios quiera"

El incendio de Portbou y Colera, en Girona, se estabilizó el sábado por la noche. Después de más de 26 horas de trabajo, los Bombers de la Generalitat consiguieron estabilizar las llamas. A pesar de ello, hoy por la mañana, sobre las 7:40 horas, el fuego se volvía a iniciar. Las fuertes rachas de viento, conocidas como el viento de tramontana, han sido durante este tiempo la causa principal de la propagación de las llamas. Las 16 dotaciones que continúan trabajando en la zona han conseguido estabilizar también el fuego que volvió a iniciarse a las ocho de la mañana.

Son ya 573 hectáreas arrasadas. Los vecinos se emocionan al ver la imagen de árboles calcinados y montañas teñidas de color negro, que rodean a su localidad. "Ya no queda nada que quemar en este pueblo", explica un vecino mirando a su alrededor.

"Ya no queda nada que quemar en este pueblo"

La rápida propagación de las llamas, hizo que muchas de las personas se confinasen en su casa, por recomendación de las autoridades. "Me preocupaba un poco, porque llegó hasta las puertas del pueblo", explica otro vecino sin todavía creerse lo ocurrido. Además, quienes pensaban que las llamas no llegarían a su zona, no dudan en expresar su asombro al presenciar lo ocurrido: "De no ver nada, a de golpe y porrazo, verlo todo. Es que es tan rápido que… ¡Da miedo!".

"¡Bravo por el trabajo de los bomberos!"

Los vecinos de las distintas localidades no dudan tampoco en aplaudir el trabajo de los efectivos. El fuerte ruido de los helicópteros permitió a muchos de los ciudadanos comprobar la eficacia de los bomberos: "Yo conté, y no te creas que exagero, que al menos 200 viajes hicieron como mínimo al mar para recoger agua".

La historia de Mercedes

Mercedes, es una mujer que vive en la localidad de Colera. "Abrí la ventana y lo primero que pensé es que estaba soñando", explica contemplando el paisaje desde su ventana. No entendía lo que estaba viendo: montañas y prados, ardiendo: "Estaba todo, todo, encendido. Dije: ¡Madre mía!".

"Nos encerramos bien y que sea lo que Dios quiera"

Las autoridades, como a todos los vecinos, les dieron la opción de acudir al polideportivo de la zona para estar a salvo allí. Sin embargo, Mercedes, decidió quedarse con su hija en el domicilio, sabiendo el riesgo que corría: "Nos encerramos bien y que sea lo que Dios quiera".

Las consecuencias del incendio

El alcalde de Portbou, Gael Rodríguez, ha explicado cómo ocho propiedades de tipología rústica han sido completamente calcinadas como consecuencia de las llamas. Además, el desconfinamiento en las localidades ya se ha llevado a cabo.

Por otro lado, tal y como explica Miquel Valencia, Jefe de intervención, "la circulación de los trenes ya está abierta y de vehículos también". Un incendio por el que no hay que lamentar heridos, ni fallecidos. A lo largo del domingo, los bomberos y autoridades esperan dar por controlado el incendio.