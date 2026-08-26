Detenido un hombre por agredir sexualmente a su hija de 2 años y compartir las imágenes en internet en Zaragoza

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por, presuntamente, agredir sexualmente a su hija de 2 años para después distribuir sus imágenes en internet. La detención se produjo en Zaragoza en una operación de menos de 24 horas.

Han informado que los agentes pusieron a disposición judicial al detenido como presunto responsable de los delitos de agresión sexual, corrupción de menores y contra la intimidad.

La investigación se inició después de que los agentes recibieran con carácter urgente varios informes remitidos por la organización estadounidense 'National Center for Missing & Exploited Children' (NCMEC), canalizados a través del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

Imágenes alojadas en una plataforma

Los avisos hacían referencia a varios archivos alojados en una plataforma de almacenamiento en la nube que apuntaban a la posible comisión de graves delitos contra una menor, existiendo indicios de que el autor estaba en España y mantenía un acceso permanente a la víctima.

Ante la gravedad de los hechos, los investigadores iniciaron de forma inmediata las gestiones de identificación, con las que determinaron que el presunto autor era el padre de la bebé y que convivían en el mismo domicilio.

Una vez confirmada la identidad del investigado y la situación de riesgo para la menor, los agentes se desplazaron de inmediato a la localidad donde estaba su domicilio, donde fue arrestado.

Confirmaron las grabaciones e imágenes

Los investigadores pusieron a la niña bajo protección e intervinieron diversos dispositivos informáticos, cuyo análisis permitió confirmar la existencia de abundante material relacionado con la explotación sexual infantil, presuntamente producido, almacenado y distribuido por el detenido.

Asimismo, los agentes descubrieron archivos de vídeo que evidenciarían un delito contra la intimidad, al haberse realizado grabaciones clandestinas desde el domicilio del investigado hacia la vivienda contigua, captando imágenes de una vecina en el interior de su domicilio.

Finalizada la investigación, el detenido fue puesto a disposición judicial como presunto responsable de dos delitos de agresión sexual, un delito de corrupción de menores y otro contra la intimidad, decretándose su ingreso en prisión.