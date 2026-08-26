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Encuentran un proyectil de la Guerra civil que conservaba carga explosiva en el macizo del Garraf

El artefacto de 65 milímetros lo encontró un ciudadano que dio el aviso a la policía catalana. Los TEDAX comprobaron su contenido y las medidas.

El proyectil encontrado por los Mossos

El proyectil encontrado por los Mossos @Mossos

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Manuel Pinardo
Publicado:

Los Mossos d'Esquadra han localizado un proyectil de artillería de la Guerra Civil que todavía conservaba carga explosiva en el macizo del Garraf, concretamente dentro del término municipal de Castelldefels (Barcelona). El artefacto, de 65 milímetros, lo encontró un ciudadano, que posteriormente alertó a la policía catalana.

Hasta el lugar del hallazgo, se desplazaron agentes de la unidad de Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos (TEDAX). Ellos fueron los encargados de comprobar las medidas del artefacto como el contenido.

Los TEDAX observaron que el seguía contenido material explosivo y como consecuencia, los especialistas procedieron a destruir el proyectil de forma controlada y segura según han informado este miércoles los Mossos d'Esquadra a través de un comunicado en redes sociales.

La policía catalana ha querido recordar cómo debe actuar la ciudadanía en caso de encontrar munición antigua o cualquier objeto que pueda tratarse de explosivos. "Si encuentras uno, no lo manipules y llama al 112", han advertido los agentes catalanes.

Otros explosivos encontrados

La policía encontró a principios de mes, tres proyectiles en Barcelona mientras se vaciaba una vivienda tras recibir un aviso sobre las 12 horas. Los proyectiles se encontraban en "buen estado de conservación", dos de ellos eran de calibre 76 milímetros y 80 centímetros de largo y el otro era de calibre 37 milímetros y 40 centímetros de largo.

Los Mossos activaron a los Tedax para que los recogieran y los destruyeran con seguridad. Ante el hallazgo de este tipo de artillería, la policía pide que no se toquen ni se muevan y que se llame al teléfono 112.

La munición de 76 milímetros es artillería de uso naval y terrestre, principalmente se emplea para la defensa de punto contra aeronaves, misiles y drones. La munición de 37 milímetros también es de uso militar y está diseñada para destruir aviones a baja y media altura.

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