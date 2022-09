¿Puede una sola persona cargar con la responsabilidad de tener sana y salva a una persona? A una, posiblemente. A diez, también. A 500, ya resulta mucho más complicado. Pero ser el médico de 2.000 personas, sin contar con la ayuda de ningún otro médico, resulta una carga de trabajo insoportable. Eso le ha llevado a suspender la mayoría de consultas que tenía apuntadas y anunciar que solo irá atendiendo aquellas que requieran máxima urgencia.

Esta es la complicadísima situación que se vive en el municipio de Pinedo (Valencia), donde hasta 2.000 personas tienen un solo médico de cabecera. No cuentan con hospital, y por lo tanto, solo está él en el municipio para mirar por la salud de los habitantes. Pero no da para más. Las continuas peticiones para ir a su consulta le han saturado y ha anunciado que solo va a atender situaciones que requieran una gran urgencia. Al menos, durante un tiempo.

Los habitantes del municipio han solicitado que se tomen medidas ante este panorama que resulta insostenible para ellos. Y más para el médico, que ha visto como se le venían muchas protestas encima a pesar de que la situación no es culpa suya. El hecho de que no haya más de un médico en Pinedo se debe a que había otro médico, pero no se tramitó correctamente su baja, por lo que dicho error administrativo mantiene en mínimos a los habitantes. Por si fuera poco, hay un pediatra que solo aparece 52 veces al año, dado que acude allí solamente una vez a la semana.

Las malas condiciones y el salario influyen

El personal sanitario lleva denunciando desde hace tiempo las condiciones en las que trabaja, con mucha carga de pacientes, sin contar con todos los efectivos necesarios y con los médicos en condiciones de precariedad. Tanto los médicos como el personal sanitario han asegurado en más de una ocasión que el salario les influye en su decisión de permanecer en España o de marcharse a otro país como Alemania, Francia o Reino Unido, entre otros.

La España rural y vaciada se ha convertido en el fiel reflejo de las reivindicaciones de unos servicios sanitarios que no están en toda España, y donde los médicos aseguran sentirse saturados, muy especialmente tras la pandemia de COVID-19 que tanto les ha marcado.