Una sentencia pionera da la custodia de dos menores a sus abuelos sin quitar la patria potestad a los padres

Unos abuelos pontevedreses han obtenido la custodia de sus nietos, a los que han criado siempre, mientras los padres mantienen la patria potestad. Así lo ha dictaminado la Audiencia de Pontevedra en una sentencia reciente y pionera que "puede abrir las puertas a otras muchas familias que puedan estar en una situación similar". Lo dice Manuela Blanco Jiménez, la abogada a la que recurrieron estos abuelos para solicitar cobertura legal. Y no ha sido fácil.

"La madre se marchó de la casa familiar sin llevarse a los niños"

"Desde que nacieron los niños, estos abuelos se ocuparon de su crianza porque sus padres se desentendieron y delegaron en ellos", relata. Su hija y su yerno se separaron cuando los menores tenían dos años, uno, y pocos meses, el otro. En ese momento, la custodia le fue otorgada a la madre, que se trasladó al domicilio de sus padres con los niños. Ahí se creó el vínculo con los abuelos, hasta que, "por cuestiones laborales, la madre se marchó de la casa familiar sin llevarse a los niños".

En 2021, los progenitores reconocían, a través de un escrito público notarial, que quienes ejercían la custodia de los menores eran los abuelos. "Un documento que, sin embargo, es insuficiente para darles cobertura legal. El poder notarial no les permitía, por ejemplo, cobrar la pensión alimenticia que tenía impuesta el padre, abrir una cuenta bancaria a nombre de los niños, tramitar cualquier tipo de beca o ayuda o, incluso, firmar autorizaciones escolares o médicas". Y todo porque no eran los custodios: la custodia la seguía teniendo la madre.

"Ellos no quieren que los niños pierdan el vínculo con sus padres"

Por eso acudieron al despacho compostelano MBJ Abogados. "Sentían la amenaza de que se los pudiesen quitar de repente, en cualquier momento", indica Manuela, que insiste en que "ellos no quieren que los niños pierdan el vínculo con sus padres, por eso no lucharon por la retirada de la patria potestad, pero deseaban tener la custodia de hecho y que los niños sigan relacionándose con los progenitores".

En el despacho sabían que no sería un procedimiento fácil porque "no había casuística ni precedentes". La única solución en temas de custodia es que los padres pierdan patria potestad. Así, los abuelos podrían solicitar una tutela a través del servicio de intermediación de menores. Aún así, decidieron intentarlo.

"Presentamos una demanda solicitando la custodia de los menores y estableciendo un régimen de visitas para los padres, así como una pensión de alimentos", explica Manuela. Sin embargo, el juzgado de instancia no admitió la demanda porque "no hay legitimación, la ley no permite que unos abuelos ejerciten esa función que corresponde a los progenitores siempre que ambos se encuentren en plenas condiciones facultativas para ejercerla".

El despacho no dudó en recurrir el auto de inadmisión ante la Audiencia de Pontevedra. "Fundamentamos el recurso en la legislación de otros países y, sobre todo, en la importante prioridad de velar por el bienestar del menor", asegura la abogada.

Y hace tan solo unos días llegó la sentencia. Un auto favorable que entiende que los abuelos sí están legitimados al tener una custodia de facto. Manuela Blanco celebra la decisión de la Audiencia: "Una sentencia pionera que ha sabido interpretar y adaptar la ley a la realidad social".