Sanidad retira unas conocidas galletas de chocolate comerciadas en toda España por contener burundanga

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha lanzado una nueva alerta que avisa de la presencia de atropina y escopolamina (conocida como droga del burundanga) en unas conocidas galletas con pepitas de chocolate sin gluten comercializadas en España.

Se trata de la marca de galletas Gerblé y, de momento, las autoridades sanitarias españolas continúan verificando la retirada del mercado de un lote que ha sido distribuido por todo el país. En concreto, se trata del lote 51914913, procedente de Francia, con fecha de caducidad 20/09/2023, en envase de cartón de 150 gramos y vendido a temperatura ambiente, según la alerta de la AESAN.

Según ha informado además la AESAN, organismo dependiente del Ministerio de Consumo, fueron las autoridades sanitarias de Cataluña las primeras que alertaron a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) después de la contaminación de las galletas con restos de la conocida droga y del medicamento. Estas sustancias se detectaron en la autonomía catalana en un control durante el proceso de fabricación.

Se retirarán los productos afectados

La distribución de estas galletas se ha producido en todo el territorio nacional. Por este motivo, la AESAN ha trasladado toda la información a las autoridades competentes a través de SCIRI, con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

La propia empresa de galletas ha comunicado la incidencia a las autoridades competentes, en cumplimiento de la legislación y a fin de no poner a disposición de la población alimentos no seguros: "La información que aquí se incluye es resultante del autocontrol de la propia empresa, que ha comunicado la incidencia a las autoridades competentes, en cumplimiento de la legislación y a fin de no poner a disposición de la población alimentos no seguros". Además, piden que las personas que las tengan en su domicilio se abstengan de consumirlas.

¿Qué es la burundanga?

Su nombre real es escopolamina, aunque es mucho más conocida por el nombre de burundanga. Se la conoce también con otros muchos nombres como 'beso del sueño', 'droga zombi' o 'aliento del diablo'. Se encuentra en plantas de la familia de las solanáceas y tiene entre sus efectos más comunes la capacidad de anular la voluntad de quien la consume y la ausencia de recuerdos tras la intoxicación.

Además, se caracteriza por ser difícil de detectar en análisis médicos porque el organismo metaboliza y expulsa la sustancia sin dejar rastro pocas horas después de ser ingerida. Es por esto por lo que suele ser utilizada para cometer delitos relacionados con robos o agresiones sexuales.