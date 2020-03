El retraso de la EBAU por el coronavirus conlleva un cambio de modelo y reducción de contenido para no perjudicar a nadie

La crisis del coronavirus ha obligado a retrasar la EBAU, que finalmente se celebrará entre el 22 de junio y 10 de julio en convocatoria ordinaria y antes del 10 de septiembre en la extraordinaria. Esta medida supondrá además cambios en su modelo y la reducción de contenido para que ningún estudiante se vea perjudicado por el cierre de las aulas.

Según ha explicado la ministra de Educación, Isabel Celaá, en una entrevista en Onda Cero, el gobierno confía en que se pueda atender de manera presencial a los alumnos que se van a examinar de la EBAU al menos 15 días antes de los exámenes para hacer un repaso de los temas más relevantes.

Celaá ha destacado la importancia de "rebajar la tensión" de esos alumnos que van a tener que examinarse de la EBAU y ha insistido en que "van a tener condiciones justas en su examen para la universidad". "Mantenemos la confianza abierta de poder quizá atender alumnos de manera presencial en el último trimestre, aunque fueran 15 días, para hacer un repaso presencial de aquellos contenidos que han sido estudiados por vía telemática o en los dos primeros trimestres", ha señalado.

"Tenemos la confianza de que todo el mundo va a poder ser evaluado, con la mayor justicia y equidad y atendiendo a sus circunstancias", ha asegurado la ministra, señalado que "eso no significa que la prueba sea más fácil, sino que no serán examinados de aquellos contenidos que no han podido recibir".