La respuesta viral de unas monjas de clausura a la sentencia de 'La Manada': "Defendemos el derecho de las mujeres a hacer libremente lo contrario a nosotras"

CON LA FRASE "HERMANA, YO SI TE CREO"

A través de su perfil de Facebook, las hermanas carmelitas de Hondarribia han expresado su oposición a la condena por abuso sexual y no por violación a la joven en Sanfermines. "No vamos a fiestas, no ingerimos alcohol y hemos hecho voto de castidad. Es una opción que no nos hace mejores ni peores que nadie".