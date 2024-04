El Reino Unido pretende boicotear a Tenerife ante los desplante de los tinerfeños hacia los británicos

La masificación del turismo en España cada vez es más notable, sobre todo en los destinos más demandados por los extranjeros. Tenerife es uno de ellos. Un lugar que abraza a los turistas, ya que muchos de los negocios viven de ellos: "Bienvenidos sean. Todos vivimos del turismo aquí", dice una comerciante.

Sin embargo, hay quienes no están tan contentos con su llegada y lo dejan saber sobre la ciudad. 'Tourist go home', se puede leer en algunas paredes de la isla. Unas pintadas que les hacen sentir que realmente no son bienvenidos allí. El operario del cabildo que se encontraba borrando la pintada afirma que "no es la primera, ya lo he pintado varias veces".

Los medios de comunicación británicos lo han calificado de "guerra" y sus denuncias ante estos 'desplantes' de los tinerfeños son cada vez más frecuentes. "Los residentes en las Islas Canarias dicen estar "hartos" de los turistas británicos que sólo "beben cerveza barata, se tumban al sol y comen comida de baja calidad". Entonces, ¿deberíamos boicotear Tenerife?", dice el programa de televisión 'Good Morning Britain' en sus redes sociales.

De este modo, lo que parece que pretende hacer Reino Unido es vetar Tenerife como destino. Una idea que asusta a los negocios y que desde su lugar discrepan. "Con las manos abiertas. Siempre les hemos tratado así. Siempre les hemos tratado muy bien", dice un camarero.

Esta situación parece no ser real, ya que precisamente, las Islas Canarias es uno de los destinos preferidos por los británicos, pero el problema reside en la masificación. Por este motivo, se han convocado varias manifestaciones. "Nosotros no estamos en contra del turismo en absoluto. Queremos que se gestione adecuadamente que es lo que no se está haciendo, porque además, hay un problema de oferta de vivienda habitual", dice Alfonso Boullón, portavoz de la Asociación Ecologista Salvar La Tija.

Desde Tenerife insisten en que el turismo es bienvenido, pero con una regulación.

La alta demanda de pisos turísticos dispara los precios de las vacaciones en Canarias

Canarias es verde, azul, amarillo, blanco, negro y rojo. El archipiélago afortunado –como se le mencionaba ya en las crónicas de los primeros en llegar a sus costas- es un continente en miniatura. Por eso, cada año, miles de visitantes, escogen a estas islas, en medio del vasto océano atlántico para pasar unos días, dejando atrás las preocupaciones y la pauta del reloj diario, y centrándose en descubrir las maravillas que ofrece esta parte de España.

El turismo es el principal motor económico del archipiélago. Por eso, cada vez más, quienes tienen un pequeño apartamento o casita, en una zona potencialmente turística o zona ya declarada turística, aprovechan para poder rentabilizar la adquisición.

En Canarias hay registradas oficialmente como viviendas vacacionales más de 40.000 inmuebles. Por provincias, Santa Cruz de Tenerife cuenta con 20.327 y Las Palmas con unas 24.182, según datos oficiales del gobierno regional.

Y con estas cifras, es con las que se trabaja desde la cátedra de territorio sostenible y desarrollo socioeconómico y turismo de la Universidad de La Laguna, enmarcada dentro del Instituto de Investigación Social y Turismo. Su andadura –de la mano de ASCAV- comienza en octubre de 2022 con la idea de impulsar ese enfoque sostenible de los territorios, la vivienda vacacional y el desarrollo local. Para ello, se mide el impacto económico y social que este tipo de alojamientos generan en las islas.

