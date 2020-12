Rafael Amargo habla de "policía corrupta" y denuncia que tras el registro a su casa "faltan cosas, estarán revueltas"

Rafael Amargo ha concedido una entrevista en exclusiva al programa Espejo Público después de su detención por presunta pertenencia a una organización criminal y tráfico de drogas. El bailaor habla durante dos horas sin tapujos y deja muchos titulares después de que el juez lo haya dejado en libertad con medidas cautelares.

Amargo ha explicado con detalles cómo se produjo la detención, relata que en ese momento estaba con "Luciana y Javier" y que los tres iban a coger un taxi en el momento en el que un grupo de jóvenes va hacia ellos y les enseñan la placa.

"Flipando" así asegura sentirse en el momento en el que los agentes le piden que los acompañe al registro de su domicilio. De hecho relata que él les dijo a los policías "tocar el timbre que os abren" porque asegura él se tenía que ir, pero ya le explicaron que tenía que estar presente.

Asegura Rafel Amargo que en su casa no encontraron nada y denuncia que echa en falta cosas de su casa. "Yo no me voy a quitar cosas a mi mismo, pero bueno no importa estarán por aquí revueltas" ironiza el bailador que posteriormente insiste: "Hay cosas que se han roto".

Asegura que ahora siente miedo, "yo estoy en casa ahora y tengo mucho miedo porque a ellos les tenía que haber salido bien" y niega que esta operación le pueda estar beneficiando para la publicidad de su última obra 'Yerma'. Además divaga sobre si se puede hablar de "las personas que saben leer entre líneas también podríamos hablar de una policía corrupta".

Se especuló mucho sobre si en el registro a la casa del bailador se habían encontrado o no drogas y sobre si Amargo consume. Él asegura que lleva 5 años que "no toma nada" y suelta que en su casa "se consume el que consume".