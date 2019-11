Radiografía de la violencia de género en España: más de la mitad de las víctimas se concentren en 4 comunidades

Más de la mitad de las víctimas de violencia de género se concentren en cuatro comunidades autónomas. De los 52 asesinatos de este año, 13 de ellos, un 24% se han cometido en Andalucía; 8, en Cataluña; 8, en Canarias; y 7, en la Comunidad Valenciana.

En el resto de comunidades desciende el número de fallecidas. En seis de ellas, Asturias, Castilla La Mancha, Extremadura, Navarra, País Vasco, Ceuta y Melilla, no se han registrado víctimas mortales. Esto no significa que no haya maltrato, sino que no hay víctimas mortales.

La violencia de género es difícil de cuantificar en Europa

En la Unión Europea no existe a día de hoy una estadística oficial de víctimas de violencia machista y tampoco hay una definición conjunta, lo que complica poder ponerle rostro a esta lacra.

España va por delante de países vecinos como, por ejemplo, Francia, donde se acaba de de lanzar un plan integral que copia la buena experiencia española. Allí se van a empezar a utilizar las pulseras electrónicas que en España se llevan usando ya 10 años.

En Italia se ha empezado ahora a contar oficialmente el número de víctimas. Hasta este momento eran las organizaciones de mujeres las que iban haciendo el cálculo por su cuenta, que es lo mismo que ocurría también en Reino Unido.

Más retrasados en esta concienciación están en Alemania, que tiene mucho por hacer en materia de violencia de género. Aunque crecen las voces que piden cambios, éstos no acaban de llegar. No existe una tipificación específica de estos delitos y tampoco existen estadísticas concretas sobre violencia machista.

En Alemania, solo se estudia la violencia que llaman 'doméstica' y no hay datos sobre feminicidios cometidos fuera de este ámbito. El último estudio oficial para 2017 registraba 147 mujeres asesinadas a manos de su pareja o expareja.

Tampoco la violencia sexual se estudia como violencia contra la mujer, aunque se reconoce que el 99% de los agresores son hombres. Cerca de 8.000 violaciones se denuncian cada año en Alemania y, según los estudios, solo el 8% de la violencia sexual llega a la policía.

Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género, explica que España cumple "el convenio de Estambul, que es el más importante que se ha firmado en el ámbito del consejo de Europa respecto de la violencia de género, y ahora es cuando el resto de los países de nuestro entorno están empezando a hacer lo que nosotros".

Ana Bella, responsable de la Fundación que lleva su nombre, ha celebrado que ya son "21.000 mujeres voluntarias supervivientes de 72 países que hemos transformado ese sufrimiento que todas queremos olvidar en experiencia y en empatía para ayudar a otras"