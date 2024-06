¿Quién es víctima de acosadores? Reciben mensajes sexuales o son chantajeadas con la difusión de vídeos íntimos

Fotos sexuales no solicitadas, mensajes insistentes para tener una relación o mensajes sexuales no deseados...Los datos del estudio son alarmantes, el 95% de los jóvenes declaran haber vivido una experiencia similar en redes sociales. Lo sorprendente es que el pico de diferencia de género es casi nulo, un 57% eran mujeres mientras que un 47% eran jóvenes del sexo masculino. En lo que sí se diferencian es en las situaciones vividas por género, es más frecuente que las niñas vivan este acoso.

¿A quién buscan los acosadores?

La edad media de las víctimas es de alrededor de los trece años, de los trece a los quince. Esto se debe a que son un grupo de personas más vulnerables y no disponen de las mismas herramientas que los adultos o no tienen el mismo nivel de resiliencia que tienen los mayores para prevenir y gestionar este tipo de problemas.

Los jóvenes no lo cuentan

Otros factores importantes a destacar es que 3/4 afectados no se lo contaron a sus padres, aunque los pocos que lo hicieron se sintieron apoyados por ellos. Los motivos por los que no lo cuentan es porque no lo consideraban un hecho tan grave, por vergüenza, por falta de confianza con los padres o por el temor a riñas y castigos, especialmente a la retirada de su dispositivo móvil.

Los padres son los que más se preocupan cunado surgen este tipo de acoso, cuando deberían de ser los jóvenes los que tienen que tener en cuenta que este hecho es un hecho peligroso y denunciable que puede afectar gravemente a la salud salud mental de la persona. No solo vemos casos aislados, si no que la mayoría de los adolescentes que sufren este acoso, lo reciben diariamente durante meses. ¿Se imaginan que les acosen de esta manera cada día y que lo tengan que vivir en silencio? Esta es la realidad de muchos jóvenes.

¿Qué debemos hacer?

Solo 1 de cada 5 personas acudió a la policía o a la Guarda Civil a denunciar este hecho. Por eso, tanto el director general de la Fundación Mutua Madrileña, Lorenzo Cooklin, como la Guardia Civil ha dado unos consejos ante esto:

Sentarse con los hijos desde el principio

Acompañar a los menores cuando se ha producido un hecho

Mostrarles confianza

Animarles a denunciar

No borrar la evidencia del acoso

Que nunca se comparta o se reenvíe

Instalar aplicaciones de control parental en los dispositivos móviles

