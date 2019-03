El propietario de un bar en Mallorca ofrece comida gratis a los parados

Emilio sabe lo que es pasarlo mal, vivió en su propia piel los efectos más crueles de la crisis. Según cuenta, los dos años que estuvo en paro, "no tenía ni para comer". Esta experiencia difícil lo ha sensibilizado con aquellos que pasan penurias por no conseguir un puesto de trabajo, y ayuda como puede, ofreciendo comida gratis a aquellos que se acerquen a su bar presentando el cartón del paro.

Este cordobés afincado en Mallorca, pone su granito de arena para suavizar los efectos del desempleo y ayudar a aquellos que lo están pasando peor con la crisis. Su idea es sencilla, "si hay que echar más al puchero se echa" . "El resto se lo comen aquellos que están pasando dificultades" . "Una familia con 3 o 4 niños y una ayuda de 420 euros, eso no vale para nada", afirma rotundo.

"Al que me traiga el cartón del paro, tenga hijos o no, le doy un plato de comida rápido". "No se sirven sobras, son alimentos alimentos baratos, pero comprados para ello". Emilio sabe lo que es pasarlo mal tras estar dos años en paro. Afirma que esta es su manera de luchar contra la crisis. "Donde comen unos comen unos pueden comer algunos más" sentencia.