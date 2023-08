Prisión para el hombre que agredía sexualmente a jóvenes a las que seguía hasta su casa en Mairena del Alcor (Sevilla)

La Guardia Civil de Mairena del Alcor, en Sevilla, ha detenido y decretado el posterior ingreso en prisión de un hombre de 38 años que abusó sexualmente de, al menos, dos jóvenes de la localidad. El agresor seguía a las chicas hasta su domicilio cuando abandonaban los locales nocturnos en los que se encontraban. Una vez allí, las agredía sexualmente.

La primera víctima

El pasado 2 de julio tuvo lugar el primero de los hechos por el que se acusa a este hombre. La víctima se dirigía hasta su casa, pero no era consciente de que el agresor la estaba siguiendo. Una vez llegaron al domicilio, el hombre entró "de manera violenta y por la fuerza". Después, consiguió quitar a la joven sus llaves y su teléfono móvil para que no pudiera huir y continuó "tapándole la boca, agarrándola del cuello, llegando a la casi asfixia en ocasiones", para que no pudiera pedir ayuda y lograra abusar sexualmente de ella.

Esta joven está, actualmente, "siendo tratada por importantes daños morales y físicos a raíz de la violación", tal y como ha asegurado el Instituto Armado en un comunicado.

El segundo hecho

El agresor volvió a actuar el pasado 16 de julio. Esta vez, el acoso comenzó en un bar de la localidad a dos jóvenes que se encontraban allí. Como ocurrió con la primera víctima, a estas chicas también las siguió hasta su casa. Una vez que estas ya se encontraban en el interior de su domicilio, el hombre trepó por un muro hasta que llegó al dormitorio de una de ellas: una menor de 17 años. En esta ocasión, sus planes fueron frustrados porque los padres de la víctima, que se encontraban en casa en ese momento, fueron alertados y avisaron a la Policía.

El agresor huyó rápidamente, pero la Guardia Civil pudo confirmar que se trataba del mismo autor que abusó sexualmente de la otra joven la madrugada del 2 de julio.

Finalmente, el autor de los hechos, un hombre de 38 años, ha sido detenido y el juez ya ha decretado su ingreso en prisión.