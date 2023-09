Primeras palabras de Rodolfo Sancho: "Tengo total confianza y respeto por las autoridades de Tailandia"

El actor español y padre de Daniel Sancho, en prisión provisional por el asesinato y descuartizamiento del colombiano Edwin Arrieta, Rodolfo Sancho, se ha pronunciado por primera vez sobre el suceso del que su hijo es protagonista y que ha traspasado fronteras. Asegura a EFE tener "total confianza y respeto por las autoridades de Tailandia", el país en el que e encuentra su hijo. "Tengo total confianza y respeto por las autoridades de Tailandia y siento el revuelo que se ha creado, el cual quiero dejar claro que no viene incitado ni por mí ni por mi familia", ha explicado Sancho, que hasta el momento había guardado silencio sobre el asunto.

El actor llegó el domingo a Tailandia y este miércoles está previsto que visite por primera vez a su hijo, Daniel Sancho, en la prisión de la isla de Samui. Además, en sus declaraciones ha querido expresar su "más sentido pésame y condolencias a la familia Arrieta, que entiendo que estarán con un enorme dolor".

"Quiero dejar claro que mi hijo ama este país"

El hijo del actor, Daniel Sancho, fue detenido el pasado 5 de agosto en la isla turística de Phangan por el asesinato y descuartizamiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta. Permanece en prisión provisional desde el 7 de agosto a la espera de juicio. "Quiero dejar claro que mi hijo ama este país, a su gente y su cultura", ha añadido su progenitor, que también ha recordado que Daniel viajó a Tailandia, un país que ya conocía, para practicar Muay Thai (boxeo tailandés).

Daniel Sancho confesó el crimen en la comisaría de Phangan. Por el momento, la Policía todavía prepara el informe de la investigación, el cual tiene que entregar a la Fiscalía antes de que acabe el mes de octubre, que es a partir del momento en el que se fijaría la fecha del juicio en Tailandia. Acerca del proceso judicial, el actor tan solo ha explicado que espera a que la Policía entregue dicho informe a la Fiscalía y los abogados "para saber exactamente qué es lo que ha pasado".

"Quiero agradecer a toda la gente que me está apoyando"

El actor Rodolfo Sancho ha reconocido que la familia no pasa por un buen momento tras lo sucedido, pero también ha querido agradecer "a toda la gente que me está apoyando. He recibido cada día miles de mensajes de gente cercana y amigos apoyándome".

Por el momento, el contacto que ha podido mantener con su hijo ha sido de manera telefónica, donde asegura que le ha pedido "que esté lo más tranquilo que pueda". Por su parte, Silvia Bronchalo, la madre de Daniel Sancho, está en Samui desde el pasado 17 de agosto y ha visitado en varias ocasiones a su hijo en prisión.