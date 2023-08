El primer semestre de 2023 registra la natalidad más baja en 8 años: "Sin facilidades económicas, a un niño no lo puedes mantener"

Este primer semestre del 2023 ha registrado la cifra más baja de nacimientos desde hace 8 años con la llegada al mundo de 155.629 bebés, cerca de 44.000 menos que hace ocho años. Los principales motivos son la subida sin control de los precios y los problemas de las mujeres para conciliar.

Un bebé es una gran responsabilidad y las mujeres coinciden en que "si no tienes facilidades económicas, a un niño no lo puedes mantener". Además, "está todo muy caro y no lo ponen fácil".

Si se observa un mapa de España, Asturias es, con mucha diferencia, la comunidad que cuenta con el número más bajo de nacimientos. A esta le siguen de cerca Cantabria, Navarra y Murcia.

Según los datos que recoge el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2016 se registraron 199.387 nacimientos. Desde este año, la natalidad ha ido descendiendo hasta llegar a los 155.629 actuales.

Tal y como comentan los sanitarios dedicados al sector de la maternidad, "la edad media en España está actualmente en 32 años y medio para el primer hijo". Además, resaltan que este es "uno de los países que tiene una edad más tardía".

Desde 2016 no solo han descendido los nacimientos, sino que han aumentado los partos de mujeres mayores de 45 años en un 55%. "Haces todo un poquito más tarde", afirman aquellas que han tenido a su primer hijo pasados los 40 años. Como consecuencia de esto, muchas se ven obligadas a renunciar a la idea de tener más hijos.

Este 'invierno demográfico' al que ya se refieren muchos de los expertos -debido al menor número de nacimientos con respecto al número de fallecidos-, se nota, y mucho, en los distintos hospitales. El 30% de ellos está atendiendo menos de un parto al día.

La reproducción asistida

El retraso en la edad de convertirse en madre por primera vez no afecta solo a la cifra de nacimientos, sino que muchas mujeres que desean formar una familia no encuentran otra manera de hacerlo que recurriendo a técnicas de reproducción asistida.

Los sanitarios explican que se debe a que "los ovocitos, tanto el número como la calidad, va disminuyendo" con la edad y que, por esta razón, resulta más difícil para ellas un embarazo de forma natural.