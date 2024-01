La pregunta más polémica del MIR: "Es la gota que colma el vaso en cuanto a falta de sensibilidad social"

El pasado sábado, más de 30.000 personas se presentaron al examen MIR (Médico Interno Residente) para optar a una de las más de 11.600 plazas de formación sanitaria especializada que se ofrecían este año. Todos los aspirantes sabían que se enfrentarían a muchas y muy complejas cuestiones, pero nunca se habrían imaginado que tendrían que responder a una pregunta tan peculiar -y polémica- como esta.

Concretamente, fue la pregunta 84. En su enunciado se exponía como caso práctico la situación de un médico de Atención Primaria que iba retrasado en su trabajo y se preguntaba cuál era el trastorno que padecía por ese motivo. "Trastorno esquizoide de la personalidad, trastorno narcisista de la personalidad, trastorno obsesivo-compulsivo o trastorno de la personalidad no especificado", estas fueron las opciones de respuesta.

La pregunta, concretamente, decía así: "Médico de 50 años que con frecuencia acumula retraso de 2 horas en la consulta, creando algún conflicto, aunque es el que tiene menor cupo de pacientes. Empieza su jornada laboral antes de la hora para planificar y adelantar su trabajo, pero siempre es el último en salir. Explica: 'no soporto dejar algo a medias, soy muy perfeccionista, tengo muchas cosas que hacer además de las visitas (burocracia, papeleos) y no tengo tiempo para nada más. No sé cómo lo hacen mis compañeros que tienen familia, aficiones... Yo no tengo tiempo ni para ir al gimnasio. Los fines de semana me quedo en casa, descansando. No tengo vida social'. A la exploración se aprecia una preocupación por los detalles, el orden y las normas, una incapacidad para discernir lo que es urgente y prioritario de lo que no lo es, una conducta inflexible y una incapacidad para delegar. ¿Cuál de las siguientes sería la orientación diagnóstica?".

"Profundo malestar" de la Sociedad Española de Médicos

Cuando la pregunta salió a la luz, la polémica no tardó en en llegar. "Queremos mostrar nuestro profundo malestar ante la pregunta 84 de la versión 0 del cuaderno de examen", manifestó el lunes la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) a través de un comunicado.

En el texto completo, la SEMG ha considerado que la situación "parece más una broma pesada que una pregunta digna de ser incluida en un Examen MIR" y ha exigido "explicaciones al Ministerio de Sanidad y que pida disculpas de forma inmediata a todos los médicos de familia españoles, y profesionales de Atención Primaria en general, que desde hace años vienen sufriendo una elevada presión asistencial por falta de recursos y que justo, en estos momentos, se ha visto agravada por la situación epidemiológica".

Además, ha tachado la cuestión de "la gota que colma el vaso en cuanto a falta de sensibilidad social y consideración". "El fuerte síndrome de burnout que padecen muchos médicos de familia por la situación de precariedad que está instaurada desde hace años. Esto sí es el motivo real que está acarreando problemas en los profesionales del primer nivel asistencial que no pueden dedicar el tiempo suficiente a sus pacientes para atender correctamente sus problemas de salud, lo que les lleva a tener jornadas maratonianas para paliarlo, más allá de cualquier problema de personalidad como se intuye en el caso práctico del examen MIR", ha lamentado.

Quejas también desde el Ministerio de Sanidad

Sanidad se ha unido a las quejas y ha expuesto que "la pregunta puede ser vista como una falta de respeto ante una situación cotidiana" y que puede ser "estigmatizante" en un contexto "de especial foco en las acciones por la mejora de la salud mental de población y profesionales".

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, en sus redes sociales, ha calificado de "lamentable" la pregunta y ha querido explicar que no es el Ministerio el que elabora las preguntas, sino "un Comité de Expertos, con profesionales de diversa trayectoria y procedencia en cada categoría de examen... en el que no participa ninguna persona del Ministerio".