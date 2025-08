Hallan un cadáver en un barranco de Gran Canaria

Este domingo por la mañana tenía lugar en Gran Canaria un terrible hallazgo. Una persona que se encontraba haciendo senderismo localizó un cadáver en el Barranco de San Felipe, en el municipio norteño de Santa María de Guía. La zona donde se localizó el cuerpo sin vida está en las proximidades de uno de los lugares donde se buscó a Juana Ramos, mujer desaparecida en la isla en 2016, por lo que ha sido imposible para los vecinos de la zona no pensar en que podía tratarse del cuerpo de la mujer: "Mira la Guardia Civil en el estanque aquel, un montón de Guardias Civiles y mira ahí en el fondo del barranco abajo, ¿ves los coches de la Guardia Civil?", exclama un vecino. "Hay varios coches de la Guardia Civil y después hay ahí un grupo grande de gente en los alrededores de esos estanques", dice el hombre, que piensa que han podido encontrar el cuerpo de Ramos.

Pero pese a que en un principio la Guardia Civil no descartaba ninguna hipótesis, incluso que pudieran ser los restos de la mujer, la Delegación del Gobierno en Canarias ha confirmado este lunes que el cadáver localizado no es el de Juana Ramos. Ramos desapareció el 20 de agosto de 2016, hace ya nueve años, en Las Palmas de Gran Canaria, y la Policía Nacional continúa investigando el caso. Desde entonces han sido innumerables los intentos por encontrar su cuerpo en pozos, con batidas por barrancos, y búsquedas por tierra, mar y aire con la participación incluso de la Unidad Militar de Emergencias, pero hasta el momento todas ellas han resultado infructuosas.

No se descarta una muerte violenta por ajuste de cuentas

Juana Ramos tenía 58 años cuando desapareció, y hasta el momento el único sospechoso del caso es Miguel Ramos, el hombre con quien había mantenido una relación sentimental y con el que se habría reunido en la tarde de ese fatídico 20 de agosto de 2016 con el fin, presuntamente, de resolver un conflicto económico entre ambos. El acusado habría contado que pasaron la tarde juntos y que dejó a la mujer en su vivienda de La Paterna a medianoche, pero la última señal de sus teléfonos móviles los sitúa a ambos en el norte de la Isla a altas horas de la madrugada.

Por el momento habrá que esperar a los resultados de la autopsia para saber qué ocurrió con la persona localizada y como murió, ya que no se descarta una muerte violenta por un posible ajuste de cuentas. "Se confirma el hallazgo de un cadáver en el barranco de San Felipe, tras el aviso de un senderista que se encontraba por la zona. El cuerpo ha sido trasladado al instituto forense para su posible identificación, no pudiéndose facilitar más información para no entorpecer la investigación", confirmaba este lunes la Guardia Civil, que añade que "se ha decretado el secreto de las actuaciones" y no puede dar más datos.

