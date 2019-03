La polémica en redes por la mujer que supuestamente murió intoxicada por comer una seta

El restaurante Riff es uno de los más prestigiosos de Valencia. Con una estrella Michelin, este local de alta cocina podría haber intoxicado a una mujer de 46 años que falleció horas después de ingerir una seta conocida como ‘Colmenilla’, que puede ser venenosa si no se cocina correctamente.

Tanto la mujer fallecida como su marido y su hijo comenzaron a sentirse indispuestos la misma tarde del sábado, después de haber almorzado en dicho restaurante. Éstos dos últimos presentaron una evolución buena con recuperación, mientras que la madre murió de madrugada en el propio domicilio.

La polémica no se ha hecho esperar a pesar de que todavía no se han publicado los resultados de la autopsia que determinarían si efectivamente fueron las setas las que causaron la muerte de la mujer. El conocido chef Pepe Sorolla ha publicado una reflexión en las redes sociales que acumula ya cientos de comentarios: "Nunca defendería una negligencia de ningún colega de profesión, pero no puedo quedarme callado al ver el juicio que se está haciendo de forma tan precipitada.", escribe el cocinero.

"No hay ningún caso en toda Europa de que la ingesta de esta seta hubiese provocado la muerte, si bien es tóxica si no se cocina, pero para provocar la muerte habría que consumir más de 20k de esta seta en crudo y de una sentada, y aun así no sabemos y sé que no es el caso.", continúa."Deberíamos esperar a la autopsia", recrimina.

Te podría interesar...

Sanidad confirma 19 casos de intoxicación en el restaurante de Valencia en que falleció una mujer

Un roscón hecho con marihuana intoxica a más de 20 ciclistas en un pueblo de León

El chef Dani García, nuevo tres estrellas Michelín por su restaurante de Marbella