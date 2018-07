Piden la imputación de unos padres por dejar morir de hambre a su hijo de 3 años

En la familia había tres niños. El pequeño murió camino del hospital en una ambulancia. Ocurrió en 2013.

Los otros dos hermanos siguen bajo custodia de la madre, que ahora está en el punto de mira de la fiscalía. El pequeño murió de hambre y deshidratación. Según el informe del forense, el menor se encontraba en un estado crónico de desnutrición y con erosiones, picaduras de insectos y golpes.

Una vecina asegura que ella comunicó al ayuntamiento que estaban desatendidos, pero desde el consistorio municipal se niega. Aseguran que no consta ninguna queja ni denuncia de los hechos.

El pequeño no había ido nunca al médico y aún no estaba en edad escolar. La Dirección General del Menor dice que es difícil detectar el caso si no hay denuncia. El escrito del fiscal es contundente. Los padres desatendieron de forma deliberada los más elementales cuidados del menor, y eso derivó en un deterioro físico que le provocó la muerte.