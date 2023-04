Un periodista de la COPE estafa presuntamente a sus compañeros con un falso tratamiento para un tumor

Guillermo V. es el presunto estafador. Conocido por sus compañeros como Willy, lleva muchos años compartiendo equipo de trabajo con sus actuales compañeros de la redacción de deportes de la Cadena COPE. Ahora, presuntamente, les habría estafado una importante cantidad económica para sufragar un tratamiento oncológico que parece ser falso.

"Nos gustaría saber toda la verdad, pero no la sabemos", ha explicado Paco González, uno de los presentadores de deportes de la cadena, a los oyentes de su programa. "Se trata de un problema de ámbito privado y personal, muy íntimo", añadía el periodista.

Hace seis meses Guillemo V. aseguró a sus compañeros que padecía un grave tumor cerebral con metástasis en la espalda. Según el diario 'El Confidencial', les habría dicho que sus opciones de supervivencia pasaban pon un tratamiento experimental en la Clínica de Navarra. Tan experimental como caro. La sección de deportes de la emisora decidió pagarle el tratamiento, en torno a unos 10.000 euros semanales. Tiempo después el importe habría subido a unos 16.000 euros semanales al necesitar nuevos fármacos.

"Vuestra generosidad y apoyo"

El presunto estafador comunicó a sus compañeros los progresos en su tratamiento. Lo hizo vía WhatsApp. "La prontoterapia funciona y, como vuestra generosidad y apoyo, está siendo fundamental", decía uno de los mensajes. Les describía también la favorable evolución del tumor, explicando incluso los milímetros que se había reducido. Pero nunca dejaba que ningún compañero le acompañara a la clínica cuando recibía ese presunto tratamiento. "La estimación es que necesitaré unas 50 sesiones", les habría explicado en otro de esos mensajes.

La supuesta estafa se habría descubierto cuando uno de los periodistas llamó a la Clínica de Navarra para interesarse por la evolución de sus compañeros. Pero allí no se estaba tratando nadie con esa identidad. "Lo sentimos y lo volveríamos a hacer, porque cualquier ayuda que se hace desde el corazón está bien hecha", valoraba en sus micrófonos Paco González.

Asunto personal entre trabajadores

El importe de la presunta estafa estaría en torno a los 300.000 euros. Un dinero que ha salido de los 'bonus' por objetivos destinados al personal que tiene la sección de deportes de la emisora. Decidieron dedicarlo a su compañero enfermo. En la última edición del programa 'Tiempo de juego' ya no mencionaron a Guillermo V. como componente del equipo. La cadena COPE ha declinado hacer comentarios por entender que se trata de un asunto personal entre trabajadores. "Me gustaría saber toda la verdad pero no la sabemos, así que no puedo decir nada", concluía Paco González al dirigirse a sus oyentes.