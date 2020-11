El peligro de chupar las cabezas de gambas o langostinos debido al cadmio

A algo más de un mes para las esperadas fiesta de Navidad donde da lugar a las cenas y comidas con seres queridos, y donde los productos típicos de estas fechas no pueden faltar en esta celebración.

Entre los alimentos más típicos de las navidades encontramos el marisco, donde las gambas y los langostinos es uno de los platos estrellas y, con ello, chupar las cabezas de estos crustáceos. Aunque es una costumbre no muy recomendable. Desde la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) recomiendan eludir comer esta carne oscura de las gambas y langostinos para reducir la exposición al cadmio.

El cadmio es un material pesado se encuentra de forma natural en el medioambiente, pero pese a que no tienen ninguna función en los humanos, esto se acumula en zonas del hígado y el riñón provocando disfunción renal o puede causar la desmineralización de los huesos.

Incluso, a largo plazo puede causar cáncer de categoría 1, según señala la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer. Señalan que la mayor fuente de expansión al cadmio de los humanos es por la alimentación.

Y es que en países como España, se consume, además de la parte blanca, otras partes de los crustáceos como puede ser la cabeza de las gambas, langostinos, cigalas, etcétera, y el cuerpo de los crustáceos de tipo cangrejo, cuyos niveles de cadmio son altos, debido a que el cadmio se acumula principalmente en el hepatopáncreas, que forma parte del aparato digestivo de los crustáceos y se localiza en la cabeza.

No obstante, desde la Fundación Española de Nutrición (FEN) indican que el consumo este tipo de marisco no es muy frecuente, y a muchas personas no les gusta chupar las cabezas de estos crustáceos, por lo que no ven riesgo en hacerlo de manera esporádica cada Navidad.