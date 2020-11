Lotería de Navidad 2020: Agotado en toda España el número 14.320, fecha del estado de alarma

El 14 de marzo de 2020 Pedro Sánchez decretó el estado de alarma ante el aumento de casos de coronavirus en España. Precisamente el número 14.320 de la Lotería de Navidad 2020 del 22 de diciembre de la Lotería Nacional se ha convertido en el más demandado por los ciudadanos.

El vicepresidente de la Plataforma Independiente de Administraciones de Lotería (PIDAL) y responsable de la administración de 'Lotería del Rosario' de Zaragoza, Alejandro Aznar, ha informado de que todos los días recibe entre dos y tres llamadas o correos electrónicos de ciudadanos interesados por ese número.

Alejandro Aznar ha explicado que los números "fetiche" son habituales y ha contado el ejemplo de la boda del rey Felipe VI, el 22.504, y el año de la celebración de la Exposición Internacional de Zaragoza procuró que a su administración llegara el número 2.008. "Fue un bombazo, todo el mundo quería jugarlo y generó fidelidad entre los clientes".

Caída de ventas de la Lotería de Navidad

Por otra parte, Alejandro Aznar ha informado de que las ventas de décimos de la Lotería de Navidad este año han caído y, en su caso, ha detectado una merma cercana al 30% debido a las restricciones que ha traído la pandemia de coronavirus.

Por otro lado, ha subrayado que la venta por Internet del sorteo extraordinario del 22 de diciembre ha aumentado exponencialmente y si en años anteriores el crecimiento era de un 4 o un 5% o incluso un 10%, este año, en su administración, ha llegado al 250%y "queda lo fuerte, que está por venir", ha agregado.

No obstante, ha reconocido que no llegará a compensar la caída global porque el volumen que se mueve no es tan grande como el que generan las fiestas de pueblos, las empresas y los clubes deportivos.

Alejandro Aznar se ha mostrado esperanzado al apuntar que queda el final de la campaña, que se emita el anuncio del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad y ver el impacto del último tirón en compras por parte de las empresas y particulares.