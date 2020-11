El Gobierno ha anunciado que una parte sustancial de la población española estará vacunada contra el coronavirus en el primer semestre de 2021. Una noticia que dio una dosis de optimismo a muchos ciudadanos y numerosos comerciantes, que han visto sus locales prácticamente vacíos o cerrados a causa de la pandemia. Sin embargo, el doctor Pedro Cavadas no comparte ese optimismo.

En una entrevista al diario ABC explica que, que una vacuna esté en Fase 3 "quiere decir que se está empezando para tener una vacuna dentro de unos años". Por ello, indica que "si queremos algo seguro pasará dentro de mucho tiempo. Si queremos algo rápido habrá que aceptar que van a aparecer síntomas adversos".

De este modo, Cavadas ha indicado que no cree que la vacuna contra el coronavirus esté antes de un par de años: "La realidad es que una vacuna para que esté, siendo realista, antes de un par de años no me la creo".

Cavadas, poco confiado con una vacuna fiable pronto

El pasado octubre, Pedro Cavadas acudió a El Hormiguero, donde ya mostró su incredulidad con que una vacuna fiable estuviera lista en unos meses: "Es imposible que haya una vacuna testada en unos meses. Si aceptamos como vacuna las propuestas, que empiezan ensayos clínicos, y empezamos a administrarla masivamente habrá qué definir quién se va a comer las 15 o 20 primeras encefalitis que provoquen".

En enero se le tachó de alarmista por no creerse las cifras de China

En el mes de enero, cuando el coronavirus sólo estaba en China, el doctor Pedro Cavadas ya advirtió de lo fácil que se contagiaba. Asimismo, no se creyó las cifras de muertos y contagiados que daba el gobierno comunista, unas palabras por las que fue muy criticado y se le acusó de alarmista, aunque después se ha visto que tenía razón.

Cavadas consideró que China daba cifras falsas sobre los muertos por coronavirus. "No hace falta ser muy listo como para pensar que son 10 o 100 veces más", señaló.

Carrera contrarreloj de la vacuna

Sin embargo, las farmacéuticas hablan de otros plazo. La empresa estadounidense Moderna anunció la pasada semana que su vacuna tiene casi un 95% de eficacia y no se han detectado secuelas graves entre los vacunados.

Es la segunda vacuna que anuncia un éxito superior al 90% después de que lo hiciera Pfizer. Ambas auguran que las primeras dosis estarán disponibles en diciembre, a finales de 2020.