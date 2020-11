¿Pedirá Fernando Simón disculpas a las enfermeras en la rueda de prensa de este lunes?

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, concedió una entrevista en Youtube a los escaladores Iker y Eneko Pou donde le preguntaron por las enfermeras.

Los hermanos Pou le dijeron a Simón que "no nos ha quedado muy claro si te gustaban las enfermedades infecciosas, o las enfermeras infecciosas". A esto el director de Emergencias respondía que "no les preguntaba si eran infecciosas o no, eso se veía unos días después" entre risas de los tres asistentes.

Desde el Consejo General de la Enfermería tachan las palabras de Simón de "impropias de un experto científico y dos deportistas de élite" y que consideran que estos tres hombres "tienden a ser un ejemplo para los jóvenes, a quienes les están haciendo un flaco favor".

Desde el Consejo pide "las disculpas inmediatas" de Fernando Simón. Puede que lo haga este lunes durante la rueda de prensa donde dará el último balance de datos de coronavirus donde se engloban los nuevos contagios y fallecidos de este fin de semana.

Este domingo se ha conocido otro mal dato, batiendo un nuevo récord, de 55.000 nuevos contagios el fin de semana recopilando los datos aportados por las comunidades autónomas, aunque hasta la tarde de este lunes Sanidad no anunciará la cifra total de casos en España.

Gran parte de las comunidades, excepto Extremadura y las islas, tienen un confinamiento perimetral para hacer frente a la segunda ola del coronavirus.