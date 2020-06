La patronal de las residencias tacha lo vivido durante el coronavirus de "horrible"

Durante la comisión del Grupo de Trabajo Sanidad y Salud Pública de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, Jesús Cubero, secretario general de la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia ha querido explicar como han vivido las residencias la etapa del coronavirus tachándola de "horrible".

Cubero ha pedido durante la comisión que no se vuelva a fallar a las personas mayores si hay un rebrote de coronavirus y que se eviten las discrepancias entre partidos cuando lo realmente importante es dar asistencia. "No podemos permitirnos el lujo de que un rebrote nos pille discutiendo y sin coordinación. Lo ocurrido no puede volver a pasar", ha aclarado.

Explica que ahora lo que les toca es rectificar, corregir el rumbo y tomar medidas de cara al posible rebrote de coronavirus que muchos informan para otoño. Y ha querido recordar que "los mayores necesitan que en estos momentos seamos capaces de sacar lo mejor de nosotros mismos. No les volvamos a fallar".

También ha querido pedir durante la comisión que se esté atento ante la posibilidad de los rebrotes que pueden estar "a la vuelta de la esquina" debido a la desescalada del confinamiento durante el coronavirus.

También ha querido hacer mención sobre la falta de equipos de material de protección (EPI) donde considera que la responsabilidad es de la empresa y de las entidades de las residencias y no debe ser una cuestión de la administración pública.

En las residencias han muertos 19.354 ancianos durante el coronavirus y muchos se desconocen si murieron o no por el virus.