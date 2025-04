Los padres de los niños encerrados 4 años en Oviedo dijeron a los agentes que los menores "sufrían graves patologías"

Este martes conocimos el caso de un matrimonio que tuvo encerrados en casa durante cuatro años a sus tres hijos menores de edad, dos gemelos de ocho años y su hermano mayor de diez. Vivían completamente aislados desde hacía casi cuatro años, sin escolarización, sin contacto con el exterior y rodeados de excrementos y animales enfermos.

Este miércoles han comparecido el concejal de Seguridad Ciudadana de Oviedo, José Ramón Prado, junto a Javier Lozano, Comisario Principal y jefe del operativo al mando de este caso, para explicar los detalles de la investigación.

José Ramón Prado Pérez ha manfestado que, "gracias a una brillante actuación de la Policía Local de Oviedo, se ha intervenido de forma discreta y cautelosa". Además, ha puesto de relieve la labor ciudadana a la hora de destapar el caso: "Todo partió de unaciudadana ovetense, gracias a la colaboración ciudadana, que se puso en contacto con el equipo de Intervención de Infancia y Familia de la Concejalía de Políticas Sociales de nuestro Ayuntamiento. Automáticamente, dentro de la coordinación que existe entre ambos departamentos, nos trasladaron su inquietud ante esta denuncia y, a partir de ese momento, comenzó la investigación, que dio sus frutos", ha expuesto Prado.

"Es doble mi preocupación por mi doble cargo: concejal de Seguridad Ciudadana y concejal de Educación al mismo tiempo. Y, después de una larga trayectoria dedicada al mundo de la enseñanza, trabajando con niños y adolescentes, estoy muy afectado por lo que ha ocurrido", ha añadido el concejal ovetense. "Los agentes me trasladaron lo que allí se encontraron: un ambiente patógeno", ha concluido.

Los niños no estaban escolarizados

Por su parte, el Comisario jefe de la Policía Local de Oviedo, Javier Lozano, ha explicado cómo se desarrolló el proceso de la intervención en la vivienda. "A las 9:30 de la mañana del día 28 habíamos tenido una reunión donde dábamos los últimos retoques a algo que llevábamos días preparando. A las 12:45 se produce el apagón, lo que obliga a los intervinientes a actuar a oscuras. Todas las bases de datos y sistemas informáticos se caen y eso supuso una dificultad añadida".

El comisario también ha tenido palabras de agradecimiento para la vecina informante: "El 14 de abril de este año, la Sección de Familia e Infancia del Ayuntamiento de Oviedo recibe, a través de una vecina, lo que podría considerarse una denuncia verbal. Esa persona se puso en contacto con funcionarios de esta sección y, ese mismo día, se dio traslado al Cuerpo de Policía Local de una posible situación de menores no escolarizados. En principio, se trata de una competencia municipal que se instrumenta a través de la Policía Local".

"Ese mismo día iniciamos una vigilancia discreta. Conocemos los horarios escolares, los centros educativos y los medios de transporte habituales. Vamos recopilando datos, testimonios y una serie de indicios que nos llevan a la firme convicción de que hay elementos suficientes para pensar que hay menores en esa vivienda y que no están escolarizados", ha detallado.

"Todo ello dio lugar a la intervención, que comienza a las 11:15 del día de los hechos. Esta intervención se prolonga durante varias horas y culmina a las 14:45, momento en el que se abandona el lugar. Finaliza con la detención de los progenitores de los menores que allí fueron hallados", ha proseguido Lozano.

Sobre cómo han tratado los agentes el caso, ha explicado que han llevado a cabo un proceso exhaustivo. "Son agentes de la ley, vecinos que conviven en esta comunidad y también son padres, las apreciaciones de los agentes tienen que ser lo más pulcras posibles. Era una situación de insalubridad a todas luces que pone en riesgo la salud de los menores".

La situación impactó mucho a los agentes

El comisario ha expresado que se trata de un caso único e histórico en Oviedo: "La situación sorprendió a los agentes porque no es algo habitual. No tenemos antecedentes en Oviedo. Voy a ir más lejos: no tenemos antecedentes de una falta de escolarización durante un periodo tan prolongado, porque simplemente no existe. La mera ausencia de escolarización ya es motivo suficiente para intervenir".

La alerta de una vecina fue clave

La Policía Local de Oviedo intervino tras la alerta de una vecina que sospechaba de la presencia de niños en la vivienda, pero nunca los había visto salir. Inmediatamente, se activó una vigilancia discreta, que permitió confirmar que no existía actividad habitual en la casa.

Con autorización judicial, un dispositivo formado por agentes, servicios sociales y una traductora logró acceder al domicilio. Allí encontraron a los menores en estado de aislamiento extremo, rodeados de excrementos llevando hasta tres mascarillas y bajo las instrucciones de sus padres de no acercarse a los visitantes, ya que estos alegaban que los niños presentaban graves patologías.

"Nos abrió la puerta de la finca, que estaba desaliñado y descalzo. Le explicamos por qué estábamos allí y desde el primer momento nos dijo que en la casa había menores. Fue él quien nos dejó pasar, aunque nos mandó que esperásemos a que les pusiesen la mascarilla a los niños".

Según los padres, los niños sufrían graves "patologías"

Los padres, un ciudadano alemán y una mujer con doble nacionalidad alemana y estadounidense, alegaron que los niños sufrían graves patologías y que, por eso, no debían estar en contacto con otras personas. Los tres pequeños llevaban mascarillas, estaban en condiciones insalubres y mostraban síntomas evidentes de abandono y desnutrición.

Ambos progenitores fueron detenidos por un presunto delito de abandono de menores y otro de detención ilegal. Se investiga además la ausencia de escolarización desde diciembre de 2021. Los niños han quedado bajo la tutela de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias y fueron trasladados a un centro de menores donde están siendo evaluados por profesionales.

