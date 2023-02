Pacientes con cáncer denuncian que bancos y aseguradoras les discriminan

Cada dos minutos en España se diagnostica una persona con cáncer. A Inma Escriche, vicepresidenta de la Asociación Española de Afectados de Cáncer de Pulmón, le diagnosticaron uno de pulmón. Fue a pedir un crédito para comprarse una casa y nos cuenta que, al entrar a la oficina de su banco y verla con el pañuelo, enseguida supieron que tenía cáncer. En en ese mismo momento le dijeron que no se lo podían conceder. Asegura que se encontró completamente desamparada y cuenta que no solo hay que luchar contra la enfermedad, sino que además hay que luchar contra todo lo que les rodea, como, por ejemplo, no poder ascender en el trabajo o que se dispare la cuota de los seguros médicos.

Ángeles también es enferma oncológica y para ella tampoco hay dinero. En la sucursal acabaron con su esperanza. Le dijeron que cómo se lo iban a dar si iba a morir en cualquier momento. Incluso le aconsejaron ir a otra entidad y mentir sobre su salud, una práctica que es ilegal. Nos cuenta que ni siquiera piden documentación sobre su situación económica: directamente se niegan .

Un 83 por ciento han tenido problemas para contratar un seguro de vida

Según un estudio de la Fundación Josep Carreras a 400 pacientes con leucemia aguda o linfoma agresivo en la franja de 18 y 35 años, el 83 por ciento confiesa haber tenido problemas para contratar un seguro de vida y con ello conseguir un préstamo, y un 70 por ciento al solicitar un seguro de decesos.

Según la responsable del programa Experiencia del Paciente de esta Fundación, Alexandra Carpentier, la mayoría de los productos bancarios van sujetos a un seguro de vida y, al quedar este denegado, queda denegado el préstamo.

Los bancos siempre te ven como una persona enferma

Por eso, estos pacientes piden tener las mismas oportunidades que el resto. Yaiza superó un linfoma muy agresivo y dice que después de vencerlo viene lo peor. Buscó un seguro médico pero al contar su historial directamente colgaron. Dice que los bancos siempre te ven como una persona enferma. Desde la asociación de banca privada aseguran que estas medidas las toma cada entidad.

Reclaman el derecho al olvido

Los pacientes oncológicos reclaman el derecho al olvido para no ser discriminados y poder tener el mismo acceso que el resto a productos financieros y de seguros. Será una exigencia para todos los países de la Unión Europea en 2025 y deberá garantizar las mismos derechos a todos los pacientes europeos “diez años después del final de su tratamiento, y hasta cinco años después del final del tratamiento para los pacientes cuyo diagnóstico se haya realizado antes de cumplir los 18 años”.

Un informe de la Unión Europea revela que España, junto con Islandia y Malta, son los únicos países que no tienen regulación específica para blindar el acceso a productos financieros de los pacientes supervivientes de cáncer.