La oposición critica el regreso de Puigdemont y su nueva huida: "Una humillación consentida y alentada por Sánchez"

Miles de independentistas esperaban congregados junto al Parlament la llegada del expresidente catalán. Al acto de bienvenida convocado por Junts han acudido entidades independentistas como la ANC, Òmnium Cultural, el Consell de la República. Y los CDR se han adherido a este acto para arropar a Puigdemont en su retorno.

Minutos antes de las 9:00 horas, ante una multitud congregada, el expresidente de la Generalitat ha reaparecido en las inmediaciones del Parlament del brazo de Josep Rull, tras siete años huido. No ha sido detenido en su llegada a Barcelona.

Ha intervenido en un acto junto al Parlamento catalán y ha defendido que "no es ni será nunca un delito hacer un referéndum". "Aunque nos han querido hacer mucho daño, hoy he venido a recordar que aún estamos aquí", ha expresado.

El regreso de Puigdemont a España ha sido criticado por la oposición, que acusa al presidente Pedro Sánchez de alertarlo.

Segunda huida de Puigdemont

Los Mossos d'Esquadra han perdido el rastro a Puigdemont después de su discurso en Barcelona. En estos momentos, no se sabe dónde se encuentra el expresidente de la Generalitat.

Un mosso d'Esquadra ha sido detenido acusado de colaborar en la huida de Puigdemont tras su reaparición. Aun así, los Mossos d'Esquadra han negado cualquier tipo de "acuerdo o conversación previa" con el entorno del expresidente Carles Puigdemont en relación con su detención y han aducido que su prioridad era garantizar la seguridad del pleno de investidura.

Hasta el momento hay dos Mossos d'esquadra detenidos y acusados de colaborar con Puigdemont en su huida. Uno de ellos sería el dueño del coche en el que ha subido el expresidente catalán y ha presentado un 'habeas corpus' ante un juzgado de Barcelona, al que ha pedido anular su arresto y decretar su libertad puesto que considera que es ilegal y arbitrario.

No obstante, los Mossos, pese a confirmar que intentaron detener el vehículo en el que se había subido Puigdemont para salir de la multitud y evitar la detención, no lo han conseguido. "Aprovechando el número de personas que le rodeaban huyó del lugar en un vehículo que los mossos intentaron detener, pero no lo consiguieron", afirma el comunicado de los agentes.

A lo largo de la mañana, Carles Puigdemont ha reaparecido tras su presencia esta mañana en Cataluña, pero a través de las redes sociales. Ha sido a través de Instagram, en el que hace una especie de 'resumen' de su día. Posteriormente, lo ha compartido a través de una 'historia', donde ha escrito: "Todavía estamos aquí" en catalán.

Reacciones de la oposición

El líder de Vox tachó este jueves de "humillación para todos los españoles" que un "prófugo de la Justicia" esté dando "discursos en la calle".

Asimismo, Santiago Abascal aseguró que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "disfruta con la destrucción de la legalidad porque ve en ello una oportunidad para seguir impune en su corrupción política y económica". "¡Corruptos y traidores!", añadió el líder de Vox

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, coincide con Vox y asegura que la situación que está viviendo Cataluña durante este jueves es "humillante".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, asegura que "la gran mentira" sobre la que "sustentan el Gobierno en Cataluña caerá". Se ha preguntado "cuánto más daño van a causar a España entera".

Lo ha dicho así en sus redes sociales hoy, coincidiendo con la celebración del debate de investidura del candidato del PSC a la Presidencia de la Generalitat, Salvador Illa, y con el regreso de Puigdemont a España.

También se ha pronunciado la 'popular' Cuca Gamarra quién considera que lo ocurrido hoy es una "humillación consentida" para España y "alentada por Pedro Sánchez".

Investudira Illa

Mientras Puigdemont seguía con su segunda huida, en el Parlament ha dado comienzo el debate de investidura del candidato socialista Salvador Illa.

Con 68 votos a favor, 66 en contra, Salvador Illa ha sido investidopresidente de la Generalitat tras un pleno que se ha extendido a lo largo de la jornada de hoy con la intervención de todos los grupos. Puigdemont no ha delegado el voto ni ha solicitado la votación telemática.

Reacción de Pedro Sánchez

El presidente del gobierno Pedro Sánchezha felicitado al nuevo presidente de la generalitat. "Enhorabona, @salvadorilla! Hemos trabajado juntos en las más adversas circunstancias. Sé de tu amor por Cataluña. Conozco tu templanza, tu sentido común y tu capacidad de trabajo. Justamente lo que necesita Cataluña. Serás un gran Presidente. Cataluña gana, España avanza. Enhorabuena, @salvadorilla !", decía el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Tras haber sido investido president de la Generalitat, Salvador Illa ha ofrecido unas palabras: "Gobernaré para todos, el primer paso es respetaros. Pluralidad de nuestro país, intentar hacer las cosas lo mejor posible. ¡Me tiene a su servicio! Gracias".

