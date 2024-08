Los Mossos reconocen que intentaron detener al coche en el que ha huido Puigdemont, pero no lo consiguieron

Los Mossos d'Esquadra han desplegado a primera hora de la mañana de este jueves un amplio dispositivo alrededor del Parlament. Se esperaba el regreso del expresidente catalán, Carles Puigdemont, tras siete años fugado de la Justicia y coincidiendo con el Pleno de investidura de Salvador Illa.

Puigdemont ya llevaba meses anunciando su regreso y finalmente confirmó que pisaría Barcelona este jueves. Por ello, los Mossos crearon un dispositivo especial para asegurar que el Pleno se desarrollara con total normalidad.

Finalmente, el expresidente catalán ha llegado a la zona del Arc de Triomf ha subido al escenario y ha dado su discurso ante las personas allí concentradas. Inmediatamente después cuando emprendía el camino hacia el Parque de la Ciutadella, ha desaparecido. ¿Dónde está Carles Puigdemont? ¿Por qué no se le ha detenido?

Un mosso está detenido y acusado por, presuntamente, colaborar en la huida de Puigdemonteste jueves. Los agentes han activado la 'Operación Jaula' para detenerlo y se han activado controles en varios carreteras de la ciudad.

No obstante, los Mossos, pese a confirmar que intentaron detener el vehículo en el que se había subido Puigdemont para salir de la multitud y evitar la detención, no lo han conseguido. "Aprovechando el número de personas que le rodeaban huyó del lugar en un vehículo que los mossos intentaron detener pero no lo consiguieron", reza el comunicado de los agentes.

Por la tarde, los Mossos d'Esquadra volvían a reactivar la 'Operación Jaula' en toda Cataluña, aunque siguen sin localizar al expresidente de la Generalitat. Un dispositivo por el que la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha pedido explicaciones al presidente catalán en funciones, Pere Aragonès.

Horas más tarde de reactivarse, anuncian que finaliza y que solo realizarán "controles esporádicos".

Los Mossos niegan "acuerdo" para detener a Puigdemont.

Los Mossos desmienten que hubiese "cualquier acuerdo o conversación previa" con el entorno del expresidente Puigdemont para pactar su detención, ha informado la policía en un comunicado este jueves. Y admiten que el dispositivo se había diseñado para que la detención se hiciese "de forma proporcional y en el momento más oportuno" y evitar desórdenes públicos.

Sin embargo, logró burlar el dispositivo de seguridad desplegado en las inmediaciones del Parlament, pese a que pesa sobre él una orden de detención del Tribunal Supremo.

La investigación liderada por la Comisaría General de Información sigue abierta y se prevén nuevas detenciones "de colaboradores en relación a la huida del presidente Puigdemont".

Además, un juez ha citado a declarar a Jordi Turull como presunto autor de un delito de obstrucción a la justicia, según fuentes de la Conselleria de Interior.

El PP culpa a Sánchez y pide su dimisión

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha señalado al presidente Sánchez, como "responsable último" de lo sucedido con Puigdemont y ha denunciado que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) no ha vigilado al líder de Junts porque el jefe del Ejecutivo "así lo ha querido".

"El Gobierno guarda silencio y se limita a señalar a los Mossos como si no tuviera responsabilidad alguna en este asunto", ha manifestado.

También el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha pedido la dimisión de Pedro Sánchez tras la "bochornosa imagen" de la vuelta del "prófugo" sin que se le haya detenido, "desapareciendo por arte de magia o por arte de Sánchez".

"Un prófugo de la justicia que llega a nuestro país, que no es detenido y que pone en solfa la estabilidad y la imagen de España en el exterior", ha expresado el portavoz de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com