La odisea de los estudiantes españoles de intercambio en Europa para volver a casa en la Navidad del coronavirus

Carlota es una de las miles de estudiantes de intercambio que volverán a casa por Navidad. Nos cuenta cómo han sido los trámites para conseguir una prueba de coronavirus negativa y viajar de vuelta a España.

Esta estudiante española lleva varios meses estudiando en Reino Unido y, al conocer las nuevas restricciones sanitarias del coronavirus y la petición de pruebas negativas para viajar, tuvo que reaccionar rápido para poder pagar y realizarse una PCR antes de volver a casa.

"Estoy desando volver por Navidad a España y he tenido que pedir una prueba PCR, por la que me han cobrado 134 libras, unos 150 euros", cuenta Carlota. Además del elevado precio de la prueba diagnóstica, esta estudiante afirma que "ha sido muy complicado pedir cita", debido a la necesidad de al menos una semana de antelación para conseguirla.

Carlota acudió a una farmacia para realizarse una prueba diagnóstica PCR, una posibilidad ya viable tanto en Reino Unido como en España: "Me la he tenido que hacer yo a mi misma, y no me han guiado mucho así que no se si estará bien hecha o no".

La prueba fue realizada el pasado miércoles 9 de diciembre y al cabo de 24 horas Carlota obtuvo su resultado negativo.

Para sorpresa de Carlota, a su la llegada al aeropuerto inglés, las autoridades no reclamaron la prueba negativa: "Para la salida no nos han pedido ningún certificado de habernos hecho ninguna prueba después de haber pagado 135 libras".

Pruebas PCR negativas en los aeropuertos

España confirmó a inicios del mes de noviembre el requerimiento de una prueba PCR negativa para entrar en el territorio nacional realizada al menos 72 horas antes de la llegada. En caso de no tener el resultado de la prueba PCR en la documentación, pueden ser sancionados y además deberán realizarse un test de antígenos en el propio aeropuerto, y esperar alrededor de una hora para el resultado.