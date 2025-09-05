Noticias de hoy, viernes 5 de septiembre de 2025

Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Consulta las últimas noticias en España hoy, viernes 5 de septiembre de 2025.

La apertura del Año Judicial, la cumbre de París, el problema de los trenes y las explicaciones del ministro Puente, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, viernes 5 de septiembre.

Año Judicial

Todas las miradas puestas hoy en el Tribunal Supremo, donde se celebra el tradicional acto de apertura del año judicial, presidido por el Rey. El clima es de una tensión sin precedentes. En el centro de la polémica, el fiscal general del Estado, procesado por presunta revelación de secretos. Un amplio sector del poder judicial le pide que se abstenga de asistir. Quién no estará en ese acto es el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Problemas trenes

Este jueves fue un día muy complicado en las estaciones de tren. Esta vez un problema informático ha obligado a parar varios trenes, lo que ha generado retrasos y problemas para miles de pasajeros, hartos de sufrir un día sí y otro también este tipo de incidencias.

El ministro de Transportes daba explicaciones en el Congreso achaca los problemas a la antigüedad de la línea ferroviaria y también a los incendios y anticipa que seguirán las incidencias durante los próximos dos o tres años, hasta que se sustituyan los trenes viejos por nuevos.

Accidente funicular en Lisboa

En Lisboa, los servicios de emergencia siguen trabajando a estas horas para retirar los restos del funicular accidentado, donde han muerto 16 personas. El país sigue de luto, mientras continúa la investigación. Se buscan pruebas que ayuden a esclarecer lo sucedido.

Trump y Putin

Trump volverá a hablar con Putin. Lo ha dicho durante una cena con directivos tecnológicos con la notable ausencia de su examigo Elon Musk. A la vez, sigue aumentando la tensión en el Caribe. Dos cazas venezolanos han sobrevolado un buque de guerra estadounidense. Según el Pentágono, de forma provocadora. Todo después de que Estados Unidos derribara, el pasado martes, una lancha cargada droga.

Crimen Lloret de Mar

En Lloret de Mar, los Mossos han detenido a ese hombre que ven por su presunta relación con la muerte, de manera violenta, de una mujer. Los agentes han estado hasta bien entrada la madrugada en el domicilio donde se ha encontrado el cuerpo. Se investiga como un caso de violencia de género, aunque no se descarta ninguna hipótesis.

Día del mieloma

Hoy es el día del mieloma. Este cáncer de sangre destruye los huesos de quien lo padece. También sufren un cambio drástico en su vida. Lo peor son las recaídas, por eso la importancia de invertir en investigación.

