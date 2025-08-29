Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Noticias hoy

Noticias de hoy, viernes 29 de agosto de 2025

Consulta las últimas noticias en España hoy, viernes 29 agosto de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, viernes 29 de agosto de 2025

Noticias de hoy, viernes 29 de agosto de 2025

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

La situación de los incendios, los ataques en Gaza, la comparecencia del ministro Planas o la visita de los Reyes a Extremadura, entre las noticias de hoy, viernes 29 de agosto.

Incendios en España

Se ha declarado esta madrugada en la localidad de Collado Mediano y ha avanzado con gran virulencia por la ladera de la montaña. El fuego ha afectado a una hectárea de zona forestal y levemente a 3 viviendas, pero a esta hora se da por controlado. Continúa mejorando la situación de todos los incendios, pero el de Fasgar, en León sigue fuera de control. Es el que más preocupa a esta hora.

Reyes visitan Extremadura

Los reyes estuvieron este jueves en Galicia, visitando las zonas afectadas, interesándose por la situación de los vecinos y agradeciendo el trabajo a los equipos de extinción de incendios. Hoy estarán en Extremadura.

Ministro Planas

Hoy es el turno del ministro Planas, es el cuarto ministro que comparece esta semana en el Senado para dar cuenta de la gestión del Gobierno. Este jueves hubo bronca política en el Senado durante la comparecencia del ministro del interior. Marlaska acusa al PP de hacer un uso partidista de los incendios y los populares le devuelven las críticas.

Ataque Gaza

Dura ofensiva sobre Gaza esta madrugada. Israel ha bombardeado el campamento de refugiados de Al Mawasi y un edificio de viviendas en el centro de la Franja. Han muerto al menos 13 personas. Además, un soldado israelí ha disparado en la cabeza a un palestino en Cisjordania.

10 meses de la DANA

Se cumplen 10 meses de la DANA en Valencia. El pasado 29 de octubre fuimos testigos del mayor desastre natural de la historia de Valencia, y de España. La riada arraso con todo a su paso en 75 municipios, dejando un escenario de autentica catástrofe. Más de 200 personas perdieron la vida.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Efemérides de hoy 29 de agosto de 2025: ¿Qué pasó el 29 de agosto?

Efemérides de hoy 29 de agosto de 2025: Graf Zeppelin aterriza en Lakehurst

Publicidad

Sociedad

Bomberos en el incendio en La Baña, Encinedo, La Cabrera, León, Castilla y León

Última hora incendios en España en directo: Varios vecinos desalojados tras declararse un incendio en Lubrín (Almería)

SORDOS

Tres niños sordos, excluidos de las escuelas infantiles municipales de Las Palmas

Los corredores son perseguidos por los toros durante el quinto encierro de San Sebastián de los Reyes este jueves.

Encierros de San Sebastián de Los Reyes 2025, quinto día en directo

Serpiente en Valencia
Valencia

Una vecina encuentra una serpiente en el toldo de su casa en Cullera y destapan la posesión ilegal de reptiles

Imagen de archivo de un de un desfile por el Día de las Fuerzas Armadas
Servicio militar

Alemania da luz verde al nuevo servicio militar voluntario: ¿volverá la mili a España?

Rescate extremo incendio Ourense
Incendios

Los Reyes agradecen al agente el rescate in extremis de una familia de ganaderos de las llamas

La granja familiar quedó atrapada en medio del fuego. Los agentes localizaron a sus dueños y les guiaron para que pudieran salir ilesos. El humo apenas permitía la visión y el fuego se encontraba a pocos metros del vehículo en el que escaparon.

Noticias de hoy, viernes 29 de agosto de 2025
Noticias hoy

Noticias de hoy, viernes 29 de agosto de 2025

Consulta las últimas noticias en España hoy, viernes 29 agosto de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Lugar del crimen en Alaquàs

Asesinato a sangre fría en Alaquàs (Valencia): recibe varios disparos en la puerta de su casa

Efemérides de hoy 29 de agosto de 2025: Graf Zeppelin aterriza en Lakehurst

Efemérides de hoy 29 de agosto de 2025: ¿Qué pasó el 29 de agosto?

Bomberos observan el incendio foresta en La Baña

Mejoran los incendios en España, pero Fasgar y Berlanga del Bierzo fuerzan evacuaciones y amenazan viviendas

Publicidad