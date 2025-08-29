Noticias de hoy, viernes 29 de agosto de 2025

La situación de los incendios, los ataques en Gaza, la comparecencia del ministro Planas o la visita de los Reyes a Extremadura, entre las noticias de hoy, viernes 29 de agosto.

Incendios en España

Se ha declarado esta madrugada en la localidad de Collado Mediano y ha avanzado con gran virulencia por la ladera de la montaña. El fuego ha afectado a una hectárea de zona forestal y levemente a 3 viviendas, pero a esta hora se da por controlado. Continúa mejorando la situación de todos los incendios, pero el de Fasgar, en León sigue fuera de control. Es el que más preocupa a esta hora.

Reyes visitan Extremadura

Los reyes estuvieron este jueves en Galicia, visitando las zonas afectadas, interesándose por la situación de los vecinos y agradeciendo el trabajo a los equipos de extinción de incendios. Hoy estarán en Extremadura.

Ministro Planas

Hoy es el turno del ministro Planas, es el cuarto ministro que comparece esta semana en el Senado para dar cuenta de la gestión del Gobierno. Este jueves hubo bronca política en el Senado durante la comparecencia del ministro del interior. Marlaska acusa al PP de hacer un uso partidista de los incendios y los populares le devuelven las críticas.

Ataque Gaza

Dura ofensiva sobre Gaza esta madrugada. Israel ha bombardeado el campamento de refugiados de Al Mawasi y un edificio de viviendas en el centro de la Franja. Han muerto al menos 13 personas. Además, un soldado israelí ha disparado en la cabeza a un palestino en Cisjordania.

10 meses de la DANA

Se cumplen 10 meses de la DANA en Valencia. El pasado 29 de octubre fuimos testigos del mayor desastre natural de la historia de Valencia, y de España. La riada arraso con todo a su paso en 75 municipios, dejando un escenario de autentica catástrofe. Más de 200 personas perdieron la vida.

