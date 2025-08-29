Efemérides de hoy 29 de agosto de 2025: ¿Qué pasó el 29 de agosto?

El 29 de agosto de 1929, el dirigible alemán Graf Zeppelin LZ127 aterrizó en Lakehurst, Nueva Jersey, completando con éxito la primera vuelta al mundo realizada por una aeronave. La expedición, comandada por Hugo Eckener y financiada por el magnate de la prensa William Randolph Hearst, duró 21 días, recorriendo más de 34.000 kilómetros y atravesando todos los climas del planeta. A bordo viajaban 20 pasajeros y 41 tripulantes, entre ellos periodistas, meteorólogos, marinos y científicos de distintas nacionalidades, incluido el español Jerónimo Mejías y la periodista Grace Drumond, única mujer en la travesía. El Graf Zeppelin, bautizado en honor a su creador Ferdinand von Zeppelin, fue la mayor aeronave de su tiempo, con 236 metros de longitud y equipado con cinco motores Maybach de 550 CV. Su llegada a Estados Unidos fue celebrada como un hito de la ingeniería aeronáutica y un símbolo del progreso tecnológico de la época. La hazaña demostró la viabilidad de los vuelos intercontinentales en dirigibles y consolidó al Zeppelin como emblema de la aviación alemana antes del auge de los aviones comerciales.

Un 29 de agosto, pero de 1947, España se viste de luto tras confirmarse la muerte del legendario torero Manolete, quien había sido gravemente corneado el día anterior por el toro “Islero” de la ganadería de Miura en la plaza de Linares, Jaén. Considerado uno de los grandes mitos del toreo, Manolete sucumbió a las heridas en la madrugada, pese a los esfuerzos médicos por salvarle la vida. Su fallecimiento conmocionó al país y marcó el fin de una era en la tauromaquia, elevando su figura a la categoría de leyenda. La tragedia convirtió su última faena en símbolo de entrega y sacrificio, y su nombre permanece como uno de los más reverenciados en la historia del toreo español.

¿Qué pasó el 29 de agosto?

1526.- Luis II de Hungría y Bohemia muere (sin descendencia) al ser derrotado por los otomanos en la batalla de Mohács (Hungría). Hereda su hermana Ana de Hungría.

1842.- Tratado final de la guerra del opio: China es obligada al libre comercio y a ceder Hong Kong a Gran Bretaña.

1924.- La Compañía Telefónica Nacional de España asume en régimen de monopolio el servicio telefónico en el país por un acuerdo entre esta sociedad y el Estado.

1949.- La Unión Soviética prueba su primera bomba atómica, 'Primer relámpago', de plutonio de unos 20 kilotones, detonada en Semipalatinsk (Kazajastán).

1965.- La cápsula espacial estadounidense "Geminis V", tripulada por Gordon Cooper y Charles Conrad, retorna tras batir el récord de una semana en el espacio.

1991.- El Parlamento soviético aprueba el cese de actividades del PCUS en toda la URSS.

2000.- ETA asesina al concejal del PP Manuel Indiano, en un atentado en Zumárraga (Guipúzcoa).

2005.- Más de 1.800 muertos y más de un millón de desplazados por el huracán 'Katrina', que inunda el 80% de Orleans y áreas de Luisiana, Texas y Misisipi, la catástrofe natural más costosa de la historia de EE. UU. y el peor huracán en un siglo.

2005.- El fundador del Partido Popular y antiguo ministro de la dictadura franquista y de la transición democrática española, Manuel Fraga, se despide de la política.

2024.- Daniel Sancho, hijo de actor español Rodolfo Sancho, es condenado a cadena perpetua en Tailandia por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta.

¿Quién nació el 29 de agosto?

1632.- John Locke, filósofo inglés.

1874.- Manuel Machado, poeta español.

1915.- Ingrid Bergman, actriz sueco-estadounidense.

1923.- Richard S. Attenborough, cineasta británico.

1924.- María Dolores Pradera, cantante española.

1958.- Michael Jackson, cantante estadounidense.

1962.- Jorge Martínez "Aspar", campeón motociclista español.

¿Quién murió el 29 de agosto?

1935.- Astrid, reina de Bélgica.

1960.- Vicky Baum, escritora austriaca.

1982.- Ingrid Bergman, actriz sueco-estadounidense.

2001.- Francisco Rabal, actor español.

2002.- Luis Carandell, periodista y escritor español.

2023.- Guillermo Teillier del Valle, presidente del Partido Comunista de Chile.

2024.- Jean-Charles Tacchella, director y guionista francés.

¿Qué se celebra el 29 de agosto?

Hoy, 29 de agosto, se celebra el Día Internacional contra los Ensayos Nucleares y Día Mundial del Videojuego.

Horóscopo del 29 de agosto

Los nacidos el 29 de agosto pertenecen al signo del zodiaco Virgo.

Santoral del 29 de agosto

Hoy, 29 de agosto, se celebra santas Cándida, santa Sabina, san Adelfo y la Degollación de San Juan Bautista.