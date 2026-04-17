Noticias de hoy, viernes 17 de abril de 2026

Primeras horas de alto el fuego entre Líbano e Israel ¿se está cumpliendo?

En la calle se celebra la tregua

Lo que se ha escuchado esta madrugada en el Líbano no han sido drones ni bombas sino fuegos artificiales por el alto el fuego entre Israel y el Líbano. En la calle, se celebra una débil tregua de 10 días. Netanyahu ha dicho que sus tropas permanecerán hasta 10 kilómetros dentro del país aunque, según el ejército libanés, Israel continúa con sus ataques.

Trump se apunta otro tanto como pacificador

El presidente de Estados Unidos, pletórico en las últimas horas, se apunta un nuevo tanto como pacificador. Ha asegurado incluso que podría asistir en Pakistán a las nuevas negociaciones con Irán. Afirma que la guerra va "viento en popa" porque el bloqueo de Ormuz ha resultado ser mucho más efectivo que las bombas.

Trump sigue cargando contra el Papa

A donde no llega la tregua es a la relación entre la Casa Blanca y el Vaticano. Nuevo discurso de profundo calado de León XIV señalando a Trump sin nombrarle. A la vez, el presidente de Estados Unidos dice que tiene derecho a discrepar con León XIV y le retrata como alguien que no se entera de lo que pasa en el mundo.

La UCO sobre Armengol

Armengol saca pecho tras el informe de la UCO, al considerar que avala su gestión. Asegura que deja claro que no dio orden de contratar con la empresa de la trama. Pero sus 65 mensajes con Koldo García, muestran el trato de confianza entre ambos. Según la Guardia Civil, Koldo actuó como enlace entre el comisionista Aldama y la presidenta del Congreso.

Acuerdo PP-Vox en Extremadura

Acuerdo PP-Vox en Extremadura. Los de Abascal vuelven al gobierno autonómico con dos consejerías, una de ellas con rango de vicepresidencia. Gestionarán la inmigración, también la agricultura y ganadería. Hoy ronda de conversaciones con los grupos y María Guardiola será investigada la semana que viene.

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