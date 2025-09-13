Noticias de hoy, sábado 13 de septiembre de 2025

Las maniobras en la frontera, el envío de medios españoles al flanco este de la OTAN, el por qué del asesinato de Charlie Kirk o el barco gallego hundido, entre las noticias más destacadas de este sábado, 13 de septiembre de 2025.

Maniobras rusas y bielorrusas en la frontera

Unos 72.000 hombres del ejército ruso y bielorruso se han desplazado a la frontera con Europa para realizar maniobras militares conjuntas. Entre ellas van a probar un misil hipersónico con un alcance de más de 5.000 kilómetro y que podría llegar a cualquier punto de Europa. Todo esto después de que el martes drones rusos violarán el espacio aéreo de Polonia.

La OTAN ha activado todas las alarmas tras este incidente. Cabe recordar que antes de que Rusia invadiera Ucrania, también realizaron maniobras militares en las proximidades de su frontera.

España enviará "más medios aéreos"

En la noche del viernes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sorprendía con un tweet en la red social 'X' anunciado que "España participará con medios aéreos en el nuevo dispositivo de seguridad que la OTAN desplegará en el flanco Este de Europa". Unos medios que se unen a los ya existentes en Letonia, Lituania y otros países.

El mensaje de Sánchez refleja que nuestro país reforzará su compromiso con la OTAN y no cederá ante las amenazas de Moscú. "Putin no nos va a amedrentar", subrayaba en el tweet.

Charlie Kirk

El jueves Donald Trump anunció que habían detenido al asesino de Charlie Kirk. Se trata de Tyle Robinson, de 22 años, un gran estudiante y experto en armas desde pequeño. Informes preliminares apuntan a que Robinson hablaba abiertamente sobre su rechazo hacia Charlie Kirk días antes del ataque.

Ahora, el FBI intenta averiguar las causas por las que este joven con un gran futuro por delante se radicalizó hasta llegar a asesinar a una persona.

Barco Galicia

En la costa de Mauritania se ha hundido un barco pesquero gallego. Un total de 21 personas fueron rescatadas con vida, de los cuales dos son de origen gallego. Sin embargo aún hay cinco personas, naturales del país africano, desaparecidas.

El hundimiento se produje tras ser embestido por un buque factoría de pabellón gambiano y capital ruso, y que causó un gran boquete en el costado de estribor del pesquero. Una rotura que dejó al capitán sin margen de maniobra.

La construcción, sin relevo generacional

El 16% de los obreros tiene menos de 34 años. Un dato muy preocupante para el sector de la construcción que según los números podría quedarse sin relevo generacional.

Un simulador pionero de lluvia

En Madrid funciona un simulador de lluvia pionero en Europa, donde se estudian distintos materiales urbanos para analizar cómo drenan el agua y prevenir inundaciones. El objetivo es identificar opciones como gravas o asfaltos más permeables que permitan diseñar ciudades capaces de absorber mejor las precipitaciones, especialmente ante fenómenos extremos como danas.

