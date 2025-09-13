Detienen al hijo de la alcaldesa del PP de Bezana y a otro joven por atacar con explosivos la sede del PSOE de Cantabria

La Policía Nacional ha detenido al hijo de la alcaldesa de Santa Cruz de Bezana, Carmen Pérez (PP), junto a otro joven de unos 20 años, como presuntos autores del ataque con explosivos caseros contra la sede del PSOE de Cantabria el pasado 25 de abril. El incidente se produjo durante un acto de memoria democrática en el que había más de 70 asistentes, entre ellos el secretario de los socialistas cántabros, Pedro Casares, y representantes del Gobierno de España.

Explosivos caseros en pleno acto político

El ataque se produjo cuando un encapuchado lanzó botellas de plástico con líquido inflamable dentro de la sede socialista de la calle Vargas, en Santander. En ese momento se celebrara un acto en el que se reivindicaba la retirada de nombres franquistas de 18 calles y se recordaba la primera declaración de injusticia de una condena del franquismo en Cantabria.

La alcaldesa se desmarca

Tras confirmarse la detención de su hijo, la alcaldesa de Santa Cruz de Bezana emitió un comunicado en el que condenó con firmeza lo ocurrido: " Es un hecho deleznable que debe ser rechazado sin matices. Mi hijo es mayor de edad, vive de manera independiente fuera de Cantabria y su presunta participación no puede vincularse de ninguna manera con mi actividad política", afirmó.

Más tarde, en una comparecencia pública, Carmen Pérez se mostró visiblemente emocionada y aseguró estar viviendo "el trago más duro" de su vida: "Si la investigación determina que mi hijo ha estado implicado, que lo pague. Que la justicia actúe con rigor y el peso de la ley caiga contra él", sentenció.

Casares denuncia discursos de odio

El secretario general del PSOE de Cantabria y delegado del Gobierno, Pedro Casares, también compareció tras las detenciones. Recordó la gravedad de atentar contra una sede política y advirtió de las consecuencias de la crispación social: "El fomento de la crispación y los discursos de odio tienen consecuencias. La violencia verbal, los insultos, los bulos y los silencios cómplices acaban desembocando en hechos como este", denunció.

Aunque expresó solidaridad con la alcaldesa y su familia, Casares también apuntó al PP: "Si está preocupada por este tipo de discursos de odio, lo que tiene que hacer es romper con la extrema derecha de Vox con la que gobierna". El dirigente socialista emplazó además a Alberto Núñez Feijóo a condenar la violencia venga de donde venga, recordando que nadie del PP cántabro se había puesto en contacto con él tras el ataque.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com