Un hombre armado se atrinchera con su pareja en Purchena, Almería: la policía lo detiene tras 19 señalamientos judiciales

Una gran operación policial se desplegó el pasado viernes en la localidad almeriense de Purchena, cuando un hombre que contaba con un amplio historial delictivo se atrincheró, armado, junto a su pareja. Finalmente, la policía lo ha detenido.

Este hombre tenía 19 señalamiento judiciales, entre los que se encontraban una orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión, además de catorce órdenes de comparecencia y una prohibición expresa de residir en Purchena y otros menores pendientes de imputación, según el diario digital de Almería 'Teleprensa'. Sin embargo, agravó aún más su situación, cuando decidió quebrantar esta última restricción al entrar en un domicilio de la localidad en compañía de su pareja.

El Equipo de Investigación del Puesto de Albox llevaba tiempo vigilándolo. Cuando los agentes confirmaron que el sospechoso y su pareja habían accedido al inmueble, se activó un dispositivo compuesto por once miembros de la Guardia Civil. En un primer momento, la actuación se centró en la mujer, a quién retuvieron al portar una escopeta. Fue detenida de inmediato y desarmada.

Sin embargo, el hombre se había atrincherado en la planta superior, en posesión de un arma larga y con la posibilidad de contar con hasta dos más cargadas con munición real. Para evitar males mayores, se solicitó refuerzo a la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de la Comandancia de Almería, un grupo especializado en intervenciones de alto riesgo.

Finalmente, los efectivos lograron reducir al sospechoso y proceder a su detención. En la intervención ningún agente ni civil resultó herido. El despliegue terminó con los dos detenidos bajo custodia de la Guardia Civil quien mantiene abiertas las diligencias que serán puestas a disposición judicial de la pareja.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com